Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности аналитиков и детективов

В Бюро экономической безопасности Украины начался первый массовый набор на должности специалистов, которые составят профессиональный каркас ведомства, сообщают в пресс-службе БЭБ.

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Согласно приказу директора БЭБ от 28 октября 2021 года, в Бюро ожидают претендентов на должности старших аналитиков, аналитиков, старших детективов, детективов, старших оперуполномоченных, старших инспекторов, оперуполномоченных и инспекторов.

В общей сложности, во время этого этапа предполагается отобрать 76 человек. Предельным сроком подачи документов определено 7 ноября.

Это первый конкурс на замещение должностей аттестованных работников. Для официального запуска работы Бюро планируется набрать 210 специалистов в центральный аппарат ведомства.

Бюро экономической безопасности – центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

В январе 2021 года ВР приняла законопроект о создании БЭБ, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. В августе 2021 года Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника на должность директора БЭБ.

В октябре Вадим Мельник рассказал, что у новосозданного Бюро все еще нет своего помещения. А рассмотрение этого вопроса затягивается в Кабмине.

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Анна Лыса-Кузмич

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