В госбюджете-2026 впервые хотят заложить деньги на жилье для переселенцев в селах
Верховная Рада предложила правительству заложить в бюджет на 2026 год 500 млн грн на новую программу обеспечения жильем вынужденных переселенцев в сельской местности. Об этом сообщил народный депутат и глава рабочей группы ВСК Верховной Рады по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц Максим Ткаченко.
Соответствующую поправку депутаты поддержали при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении.
"Наша инициатива заключается в том, чтобы найти жилье для таких людей в селах – это один из действенных вариантов, потому что стоимость таких домов составляет 120 000 – 300 000 гривен. То есть мы сможем обеспечить жильем большее количество людей. Я благодарю всех, кто поддержал нашу поправку, также я благодарю правительство, которое заинтересовалось нашей идеей", – сказал Ткаченко.
