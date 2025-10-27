У держбюджет-2026 вперше хочуть закласти гроші на житло для переселенців у селах

Наступного року можуть запустити програму житла для ВПО в селах

Фото: пресслужба Слуги народа

Верховна Рада запропонувала уряду закласти у бюджеті на 2026 рік 500 млн грн на нову програму забезпечення вимушених переселенців житлом у сільській місцевості. Про це повідомив народний депутат і голова робочої групи ТСК Верховної Ради з питань житла для внутрішньо переміщених осіб Максим Ткаченко.

Відповідну поправку депутати підтримали під час розгляду проєкту бюджету в першому читанні.

"Наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах – це один із дієвих варіантів, тому що вартість таких будинків 120 000 – 300 000 гривень. Тобто ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей. Я дякую всім, хто підтримав нашу правку, також я дякую уряду, який зацікавився нашою ідеєю", – сказав Ткаченко.