У держбюджет-2026 вперше хочуть закласти гроші на житло для переселенців у селах
Валентина Славінська
Редакторка новин LIGA.net
Верховна Рада запропонувала уряду закласти у бюджеті на 2026 рік 500 млн грн на нову програму забезпечення вимушених переселенців житлом у сільській місцевості. Про це повідомив народний депутат і голова робочої групи ТСК Верховної Ради з питань житла для внутрішньо переміщених осіб Максим Ткаченко.
Відповідну поправку депутати підтримали під час розгляду проєкту бюджету в першому читанні.
"Наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах – це один із дієвих варіантів, тому що вартість таких будинків 120 000 – 300 000 гривень. Тобто ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей. Я дякую всім, хто підтримав нашу правку, також я дякую уряду, який зацікавився нашою ідеєю", – сказав Ткаченко.
