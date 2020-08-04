В Раде предлагают существенно повысить прожиточный минимум

В Верховной Раде вскоре будет зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное повышение прожиточного минимума. Об этом на пресс-конференции сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

"Подан законопроект №3302 и готовится к подаче еще один большой законопроект. Касается он, в первую очередь, размера прожиточного минимума. Во время парламентских слушаний, которые проводил комитет социальной политики и защиты прав ветеранов, мы определили, что прожиточный минимум, который сегодня используется и для назначения пенсий, и для любых социальных выплат - он занижен более чем в два раза", - сказала Третьякова.

В чем суть законопроекта №3302 и каковы предложения по прожиточному минимуму

Законопроект №3302 был разработан Галиной Третьяковой и зарегистрирован в Раде еще 3 апреля. Этот документ предусматривает уменьшение налоговой нагрузки на работающих граждан с небольшими доходами.

В частности, предлагается на период карантина не облагать налогами первые 4 000 грн дохода наемного работника, если его зарплата составляет менее 7 000 грн в месяц (так называемый принцип "4-7").

Третьякова подчеркивала, что принцип "4-7" может пригодиться для внедрения в 2021-2022 годах системы освобождения от налогообложения части зарплаты в размере прожиточного минимума.

Что касается анонсированного "большого законопроекта" о прожиточном минимуме, который пока не зарегистрирован в парламенте, то, по словам Третьяковой, в 2014-2016 годах тогдашние правительства "искусственно занизили прожиточный минимум" и теперь возникший разрыв должен быть преодолен.

"Мы провели слушания по прожиточному минимуму, где было определено это отставание честного прожиточного минимума от того, который применяется сегодня во время бюджетирования. Я думаю, что нынешнее правительство примет это не только к сведению, но и примет как руководство при подготовке бюджета на следующий год", - сказала Третьякова.

В готовящемся законопроекте может быть предусмотрено не только повышение размера прожиточного минимума, но и освобождение от налогообложения части зарплаты на сумму, равную размеру прожиточного минимума.

Когда повышался прожиточный минимум и на что он влияет

С 1 июля прожиточный минимум в Украине был повышен. Его общий показатель составил 2 118 грн, для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 318 грн, для трудоспособных лиц – 2 197 грн, для лиц утративших трудоспособность – 1 712 грн.

От размера прожиточного минимума зависит целый ряд других показателей и соцвыплат. Это помощь по безработице, пенсия по возрасту, индексация части зарплаты (в пределах прожиточного минимума), алименты, помощь на детей.

Подобные законодательные инициативы

20 мая группой депутатов от "Слуги народа" в парламенте был зарегистрирован законопроект №3515, предусматривающий повышение прожиточного минимума и его приравнивание к необлагаемому минимуму доходов граждан.

В соответствии с данным проектом закона, прожиточный минимум должен определяться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате за предыдущий год с учетом уровня инфляции, ожидаемого в текущем году.

В 2021 году прожиточный минимум должен составить не менее 40% от среднемесячной заработной платы 2020 года, а в 2022 году - не менее 41%. В дальнейшем он должен каждый год повышаться на 1% и к 2031 году составить половину среднемесячной зарплаты.

Для сравнения, в июне нынешнего года средняя зарплата в Украине составила 11 579 грн, а прожиточный минимум с 1 июля – 2 118 грн (то есть около 18% от средней зарплаты).

В июне министр соцполитики назвала реальный прожиточный минимум.

С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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