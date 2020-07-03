С 1 июля вырос прожиточный минимум. На что он повлиял

Благодаря увеличению прожиточного минимума выросли пенсии и социальные выплаты, а также увеличилась индексация зарплаты

С 1 июля в Украине увеличился уровень прожиточного минимума. Его общий показатель составил 2118 грн, для детей в возрасте до шести лет - 1859 грн, для детей в возрасте от шести до 18 лет - 2318 грн, для трудоспособных лиц - 2197 грн, а для тех, кто утратил трудоспособность - 1712 грн.

От размера прожиточного минимума зависит ряд других показателей и социальных выплат. В частности, вот, на что он повлиял с 1 июля.

Пособие по безработице

Для трудоспособных украинцев прожиточный минимум с 1 июля составил 2197 грн. Поэтому увеличилось с начала месяца и пособие по безработице. Его максимальный размер не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, поэтому с 1 июля максимальное пособие по безработице будет равняться 8788 грн/месяц. При этом, размер минимальной помощи останется без изменений - для лиц, которые получают пособие без учета страхового стража и заработной платы, он составляет 1000 грн (до карантина - 650 грн).

Пенсия по возрасту

Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии необходимого страхового стажа (у мужчин - 35 лет, у женщин - 30 лет) устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В связи с изменением такого минимума с 1 июля размер минимальной пенсии теперь составляет 1712 грн.

Индексация заработной платы

Заработная плата индексируется в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а значит с 1 июля индексироваться будет только часть зарплаты в рамках 2197 грн. Все, что выше этой суммы, индексации подлежать не будет. Индексация представляет собой прирост зарплаты с учетом индекса инфляции. Проводится она, если величина индекса потребительских цен превышает 103%. Например, если индекс инфляции будет равен 100,9%, то индексироваться зарплата не будет.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство

Такая помощь устанавливается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. С 1 июля помощь на детей до шести лет равняется 3718 грн, а на детей от шести до 18 лет - 4636 грн.

Алименты

Минимальный размер алиментов составляет 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Соответственно, с 1 июля минимальный размер алиментов на детей до шести лет равняется 929,5 грн, а на детей от шести до 18 лет - 1159 грн.

Помощь на детей одиноким матерям

Эту помощь государство предоставляет в размере, который равняется разнице между 100% прожиточного минимума на детей соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие шесть месяцев. В частности, с 1 июля помощь будет начисляться:

- на ребенка до шести лет, если среднемесячный доход на человека в семье за последние полгода был меньше 1859 грн,

- на ребенка с шести до 18 лет, если такой доход был меньше 2318 грн.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

20 февраля Минсоцполитики обнародовало данные, что 83% пенсионеров получают пенсии, которые ниже прожиточного минимума.

1 июля в Украине вырос прожиточный минимум - сейчас он составляет 2118 грн в месяц на человека.

Читайте также: Прожиточный минимум хотят привязать к уровню средней зарплаты за год

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.