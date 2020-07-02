Прожиточный минимум хотят привязать к уровню средней зарплаты за год

Профильный комитет по вопросам соцполитики и защите прав ветеранов порекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3515 - в нем предлагается привязать прожиточный минимум к уровню средней заработной платы в стране. Ожидается, что принятие этого проекта позволит удовлетворить основные потребности людей и повысить уровень материальной обеспеченности незащищенных групп украинцев.
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Если проект примут, то прожиточный минимум будет устанавливаться в процентном соотношении к средней зарплате за предыдущий год с учетом уровня инфляции, ожидаемого в текущем году.
В частности, в 2021 году прожиточный минимум будет составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы за 2020 год, в 2022 - не менее 41% и так далее. Планируется, что каждый последующий год процентное соотношение будет увеличиваться на 1%, и к 2031 году прожиточный минимум составит половину показателя среднемесячной зарплаты за 2030 год.
Также в проекте указывается, что если фактический прожиточный минимум в течение трех месяцев более чем на 10% будет превышать размер утвержденного прожиточного минимума, то правительство должно будет рассмотреть вопрос о повышении последнего.
Как сообщается в пояснительной записке, после одобрения этого законопроекта Верховной Раде также будет предложено уравнять прожиточный минимум и необлагаемый налогами минимум доходов граждан, не привязывать размер должностных окладов к прожиточному минимуму, а для определения размера штрафов использовать не прожиточный минимум, а новую отдельную расчетную единицу.
Один из авторов проекта, народный депутат фракции Слуга народа Галина Третьякова, отметила, что до 1 июля прожиточный минимум составлял 2027 грн, а сейчас - 2118 грн, что в два раза меньше минимальной зарплаты в стране. Она напомнила, что правительство анонсировало повышение зарплат до 5000 и 6000 грн, и подчеркнула, что "прожиточный минимум в стране постепенно достигнет реальной величины", по ее подсчетам это будет 4686 грн.
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