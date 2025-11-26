В Сенате назвали нереалистичной идею Трампа выплатить каждому американцу по $2000

Американский сенатор заявил, что страна не может позволить себе выплату стимулирующих чеков из-за дефицита в $2 трлн

Фото: EPA / Alex Wroblewski

Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что США не могут позволить себе предложенные президентом Дональдом Трампом стимулирующие выплаты в размере $2000 из тарифных доходов. Программа обошлась бы стране в $326 млрд на фоне рекордного бюджетного дефицита. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление сенатора Fox Business.

"Послушайте, мы не можем себе этого позволить. Хотелось бы, чтобы мы могли вернуть американской общественности их деньги, но мы не можем", – заявил Джонсон.

Республиканец подчеркнул, что в этом году США столкнутся с дефицитом бюджета в $2 трлн, что делает стимулирующие выплаты невозможными даже с учетом дополнительных доходов от тарифов.

По данным Министерства финансов США, администрация Трампа собрала более $220 млрд в виде пошлин. Однако стимулирующие выплаты в размере $2000 каждому американцу обошлись бы примерно в $326 млрд – значительно больше, чем было собрано от тарифов.

Джонсон сравнил текущий дефицит с показателями предыдущих администраций: "Дефицит при президенте Трампе составлял около $800 млрд. У Обамы за последние четыре года его правления – $550 млрд в год. А теперь у нас 2 трлн? Это абсолютно неприемлемо. Мы должны начать уделять этому внимание и что-то с этим делать".