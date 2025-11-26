У Сенаті назвали нереальною ідею Трампа виплатити кожному американцю по $2000

Сенатор США заявив, що країна не може дозволити собі стимулювальні чеки через дефіцит у $2 трлн

Фото: EPA / Alex Wroblewski

Сенатор-республіканець Рон Джонсон заявив, що США не можуть дозволити собі запропоновані президентом Дональдом Трампом стимулювальні виплати на $2000 з тарифних доходів. Програма обійшлася б країні в $326 млрд на тлі рекордного бюджетного дефіциту. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на заяву сенатора Fox Business.

"Послухайте, ми не можемо собі цього дозволити. Хотілося б, щоб ми мали змогу повернути американській громадськості їхні гроші, але ми цього не можемо", – заявив Джонсон.

Республіканець наголосив, що США цього року зіткнуться з дефіцитом бюджету у $2 трлн, що робить стимулювальні виплати неможливими навіть з урахуванням додаткових доходів від тарифів.

За даними Міністерства фінансів США, адміністрація Трампа зібрала понад $220 млрд доходів від мит. Однак стимулювальні чеки на $2000 для американців коштували б приблизно $326 млрд – значно більше, ніж зібрано від тарифів.

Джонсон порівняв поточний дефіцит із показниками попередніх адміністрацій: "Дефіцит президента Трампа становив близько $800 млрд. У Обами за останні чотири роки його правління – $550 млрд на рік. Тепер у нас $2 трлн? Абсолютно неприйнятно. Ми повинні почати зосереджуватися на цьому та щось із цим робити".