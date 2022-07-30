В США счастливчик выиграл в лотерею $1,3 млрд. Его ищут

Билет национальной лотереи Mega Millions, купленный на заправке в пригороде Чикаго, принес его владельцу выигрыш в $1,337 млрд. Это третий крупнейший лотерейный джек-пот в истории США, пишет агентство Bloomberg.

"Мы очень хотим узнать, кто победил, и с нетерпением ждем возможности поздравить победителя в ближайшее время!" – заявили в Mega Millions.

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Победитель получит всю сумму в $1,3 млрд, если он согласится на ежегодные фиксированные выплаты. На полную выплату уйдет 29 лет.

Если победитель выберет вариант получить выигрыш наличными, то, по условиям лотереи, он получит только $780,5 млн.

Шансы на выигрыш джек-пота в Mega Millions равны 1 к 302,5 млн.

Самый крупный джек-пот Mega Millions в $1,53 млрд сорвал житель Северной Каролины в октябре 2018 года.

21 января 2021 года в штате Мэриленд продан лотерейный билет национальной лотереи Powerball, обеспечивающий его владельцу выигрыш джек-пота в $731 млн.

23 января 2021 года в Mega Millions выиграли $1 млрд.

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Роман Брыль

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