UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США счастливчик выиграл в лотерею $1,3 млрд. Его ищут

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 20:39
В США счастливчик выиграл в лотерею $1,3 млрд. Его ищут - Фото
Фото: depositphotos.com

Билет национальной лотереи Mega Millions, купленный на заправке в пригороде Чикаго, принес его владельцу выигрыш в $1,337 млрд. Это третий крупнейший лотерейный джек-пот в истории США, пишет агентство Bloomberg.  

"Мы очень хотим узнать, кто победил, и с нетерпением ждем возможности поздравить победителя в ближайшее время!" – заявили в Mega Millions.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Победитель получит всю сумму в $1,3 млрд, если он согласится на ежегодные фиксированные выплаты. На полную выплату уйдет 29 лет. 

Если победитель выберет вариант получить выигрыш наличными, то, по условиям лотереи, он получит только $780,5 млн.      

Шансы на выигрыш джек-пота в Mega Millions равны 1 к 302,5 млн. 

Самый крупный джек-пот Mega Millions в $1,53 млрд сорвал житель Северной Каролины в октябре 2018 года. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем  

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лотерея джек-пот Mega Millions
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 