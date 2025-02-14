В Украине подешевели турецкие помидоры. Цены могут снижаться до конца февраля

Помидоры продаются за 75-90 грн/кг, что на 14% дешевле, чем на прошлой неделе

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В Украине на этой неделе начали снижаться цены на помидоры из Турции из-за достаточно слабой заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей в закупке продукта. Об этом пишет проект EastFruit.

В пятницу, 14 февраля, украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже за 75-90 грн/кг (1,79-2,15 $/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом предложение импортной продукции достаточно объемно, тогда как спрос на нее весьма сдержан. В результате на складах компаний скапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы готовы уступать в цене.

Отмечается, что в течение недели поставки томата из Турции продолжали увеличиваться, в результате чего предложение на рынке оставалось чрезмерным.

Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний и розничных сетей сократили объемы закупок томатов и приобретали новые партии по мере реализации имеющихся запасов.

В то же время цены на импортные помидоры в Украине все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам ключевых игроков рынка, если темпы сбыта в сегменте томата не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на продукт может продолжаться до конца февраля 2025 года.