В Україні подешевшали турецькі помідори. Ціни можуть знижуватися до кінця лютого

Наразі помідори продаються за 75-90 грн/кг, що на 14% дешевше, ніж минулого тижня

Фото: Unsplash

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на помідори з Туреччини через доволі слабку зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі продукту. Про це пише проєкт EastFruit.

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У пʼятницю, 14 лютого, українські імпортери пропонують турецький томат до продажу за 75-90 грн/кг (1,79-2,15 $/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий. У результаті на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові поступатися ціною.

Зазначається, що протягом тижня постачання томату з Туреччини продовжували збільшуватися, внаслідок чого пропозиція на ринку залишалася надмірною.

Через низькі темпи збуту більшість гуртових компаній та роздрібних мереж скоротили обсяги закупівель томатів і набували нових партій у міру реалізації наявних запасів.

Водночас ціни на імпортні помідори в Україні наразі все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

За словами ключових гравців ринку, якщо темпи збуту в сегменті томату не прискоряться найближчим часом, зниження цін на продукт може тривати до кінця лютого 2025 року.