ВАКС в четыре раза поднял залог судье из Закарпатья. САП писала, что он называл взятку "конфетками"

Суд увеличил размер залога судье, подозреваемому в коррупции, с 1 млн грн до 4 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения судье райсуда в Закарпатской области, которого подозревают в просьбе предоставления и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

12 декабря ВАКС арестовал судью на два месяца с альтернативой залога в 1 млн грн.

В четверг, 18 декабря, Апелляционная палата изменила меру пресечения.

"Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на решение ВАКС от 12 декабря и изменил меру пресечения в части размера залога, увеличив его с 1 млн до 4 млн грн. В остальной части постановление следственного судьи оставлено без изменений", – говорится в сообщении.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

