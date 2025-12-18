ВАКС в четыре раза поднял залог судье из Закарпатья. САП писала, что он называл взятку "конфетками"
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения судье райсуда в Закарпатской области, которого подозревают в просьбе предоставления и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.
12 декабря ВАКС арестовал судью на два месяца с альтернативой залога в 1 млн грн.
В четверг, 18 декабря, Апелляционная палата изменила меру пресечения.
"Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на решение ВАКС от 12 декабря и изменил меру пресечения в части размера залога, увеличив его с 1 млн до 4 млн грн. В остальной части постановление следственного судьи оставлено без изменений", – говорится в сообщении.
Постановление суда обжалованию не подлежит.
- 1 декабря НАБУ и САП заявили, что судью из Воловецкого райсуда Закарпатской области подозревают во взяточничестве. По версии следствия, подозреваемый якобы за вознаграждение предлагал отменить арест на 20 кубометров древесины.
Комментарии (0)