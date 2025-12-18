ВАКС учетверо збільшив заставу судді з Закарпаття. САП заявляла, що він називав хабар "конфетками"

Суд збільшив розмір застави судді, підозрюваному у корупції, з 1 млн грн до 4 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід судді райсуду у Закарпатської області, якого підозрюють у проханні надання та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.

12 грудня ВАКС заарештував суддю на два місяці з альтернативою застави у 1 млн грн.

У четвер, 18 грудня, Апеляційна палата змінила запобіжний захід.

"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора на рішення ВАКС від 12 грудня та змінив запобіжний захід у частині розміру застави, збільшивши її з 1 млн до 4 млн грн. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін", – йдеться у повідомленні.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

