ВАКС учетверо збільшив заставу судді з Закарпаття. САП заявляла, що він називав хабар "конфетками"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід судді райсуду у Закарпатської області, якого підозрюють у проханні надання та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.
12 грудня ВАКС заарештував суддю на два місяці з альтернативою застави у 1 млн грн.
У четвер, 18 грудня, Апеляційна палата змінила запобіжний захід.
"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора на рішення ВАКС від 12 грудня та змінив запобіжний захід у частині розміру застави, збільшивши її з 1 млн до 4 млн грн. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін", – йдеться у повідомленні.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
- 1 грудня НАБУ та САП заявили, що суддю з Воловецького райсуду Закарпатської області підозрюють у хабарництві. За версією слідства, підозрюваний нібито за винагороду пропонував скасувати арешт на 20 кубометрів деревини.
