Верховный Суд Великобритании рассматривает дело "долга Януковича"

11 ноября Верховный Суд Лондона завершил слушания по делу так называемого долга Виктора Януковича – $3 млрд, которые правительство Януковича, в последние дни его президентства, одолжило у России. Теперь инстанция должна закончить работу над подготовкой решения и перейти к его вынесению, сообщает Министерство финансов Украины.

"Указанные еврооблигации были выпущены в декабре 2013 года в виде обычного вращающегося на бирже долгового инструмента, однако 100% которых было выкуплено Российской Федерацией, что свидетельствует о чрезвычайной исключительности ситуации", – отметили в Минфине.

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В ведомстве добавили, что Украина осуществила выпуск еврооблигаций в результате угроз со стороны России.

"Позиция Украины состоит в том, что либо выпуск облигаций должен быть признан недействительным судом ввиду того, что он был осуществлен по принуждению, с исследованием действий России в судебном порядке по полной процедуре в открытом судебном разбирательстве, либо справедливым будет остановить судебное производство, если английский суд сочтет, что по процессуальным основаниям суд не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины", – сообщили в Минфине.

Украина остается уверенной в положительном результате решения дела, инициированного как один из элементов общей стратегии по осуществлению Россией агрессии против Украины, которую Россия продолжает реализовывать и сегодня, говорится в сообщении.

В 2013 году Россия купила у Украины облигации на $3 млрд при бывшем президенте Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года.

В конце 2015-го Кабмин ввел мораторий на выплату этих $3 млрд, из-за чего в 2016 году Россия подала на Украину в Лондонский суд. Суд принял сторону РФ и постановил, что бонды должны быть погашены.

Украина подала апелляцию, в которой привела ряд аргументов, один из которых Апелляционный суд Англии посчитал весомым. В сентябре 2018-го он вынес решение, что аргумент о выпуске бондов под давлением России в попытке не допустить подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. РФ обжаловала это решение. Рассмотрение дела ожидалось в конце июня 2019-го. В июне появилась информация о том, что Британский Верховный суд рассмотрит апелляцию России в конце года.

Киев хочет через суд добиться признания этой трансакции недействительной. Между тем сумма долга с процентами уже составляет около $5 млрд.

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Наталия Софиенко

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