Военные облигации. Поступления от очередного аукциона снизились

Министерство финансов привлекло в госбюджет 3,1 млрд грн от очередного раунда продаж военных гособлигаций. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Львиную долю денег принесли 14-месячные облигации под 16% – 3,069 млрд грн. Совокупный доход от 12-месячных облигаций под 14% и шестимесячных под 10% составил всего 43 млн грн.

Облигаций в иностранной валюте на этой неделе не продавали.

5 июля спрос на военные облигации упал до минимума. Минфину удалось привлечь только 128 млн грн.

После этого министерство было вынуждено повысить процентные ставки, и спрос на ОВГЗ начал восстанавливаться. Предыдущий аукцион, состоявшийся 26 июля, стал одним из самых успешных за все время проведения. Тогда было привлечено почти 10 млрд гр.

Андрей Водяный

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