Впервые с 2017 года ипотечные кредиты растут быстрее, чем потребительские – НБУ

Этим летом впервые с начала 2017 года ипотечные кредиты росли быстрее, чем потребительские. Об этом в колонке для ЭП рассказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"С июля впервые с начала 2017 года ипотечные кредиты росли быстрее потребительских. Основные причины: отложенный спрос на недвижимость, государственные программы и снижение процентных ставок. Если еще в декабре 2019 году вы могли взять кредит на недвижимость под 19-20%, то сегодня, учитывая, что государственные банки предлагают программы под 10%, средняя ставка по рынку составляет около 12-13%", – отметил Шевченко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По его словам, низкая инфляция и снижение учетной ставки до рекордного для Украины уровня 6% позволили заложить фундамент для низких ставок.

Читайте также: Ипотека по 14-15% – реальность, но о 5-7% еще рано говорить

"Сегодня качественные заемщики могут взять доступный кредит на краткосрочные потребности в гривне по ставке менее 10% годовых, хотя еще год назад стоимость новых кредитов была выше – более 18% годовых", – добавил Шевченко.

30 сентября в НБУ заявили, что ипотечный рынок восстановился после падения в первые два месяца карантина. За август-сентябрь объемы ипотечных кредитов составили 753 млн грн.

24 октября в НБУ заявили, что ослабление карантина способствовало восстановлению кредитования в украинских банках в третьем квартале 2020 года. Спрос на ипотеку показал крупнейший рост.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное