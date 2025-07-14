"Все должны быть на боевых постах". Франция существенно увеличивает расходы на оборону

Макрон заявил, что Европа находится под самой большой угрозой со времен Второй мировой войны

Фото: Эмманюэль Макрон / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что свобода в Европе находится под наибольшей угрозой со времен Второй мировой войны, и призвал к существенному увеличению оборонных расходов. Об этом пишет Euractiv.

"Мы живем в переломный момент", – отметил Макрон, осудив "империалистическую политику" и "аннексионные силы", намекая на действия России.

По его словам, мир в Европе "никогда еще не зависел настолько от решений, которые мы принимаем сейчас".

Президент Франции подчеркнул, что страна должна оставаться свободной и самостоятельной в принятии решений, поэтому предложил постепенно увеличивать оборонный бюджет – на 3,5 млрд евро в 2026 году и еще на 3 млрд евро в 2027 году.

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"Если вы хотите, чтобы вас боялись, вы должны быть сильными", – сказал Макрон и призвал все министерства мобилизоваться для обеспечения национальной безопасности: "Все должны быть на боевых постах".

Главнокомандующий вооруженных сил Франции Тьерри Бюркгар ранее предупредил, что Россия представляет "длительную угрозу" для Европы.

По его словам, РФ сейчас считает Францию своим главным противником на континенте, а будущее Европы решается в Украине.

Он также отметил риски кибератак, дезинформации, террористических угроз и снижение участия США в европейской безопасности.

Кроме увеличения расходов, французские власти хотят усилить "национальную сплоченность" – речь идет, в частности, о возможной программе привлечения молодежи к службе государству.