"Усі мають бути на бойових постах". Франція суттєво збільшує витрати на оборону

Макрон заявив, що Європа перебуває під найбільшою загрозою з часів Другої світової війни

Фото: Емманюель Макрон / EPA

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що свобода в Європі перебуває під найбільшою загрозою з часів Другої світової війни, і закликав до суттєвого збільшення оборонних витрат. Про це пише Euractiv.

"Ми живемо в переломний момент", – зазначив Макрон, засудивши "імперіалістичну політику" та "анексійні сили", натякаючи на дії Росії.

За його словами, мир у Європі "ніколи ще не залежав настільки від рішень, які ми ухвалюємо зараз".

Президент Франції наголосив, що країна повинна залишатися вільною і самостійною в ухваленні рішень, тому запропонував поступово збільшувати оборонний бюджет – на 3,5 млрд євро у 2026 році та ще на 3 млрд євро у 2027 році.

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"Якщо ви хочете, щоб вас боялися, ви повинні бути сильними", – сказав Макрон і закликав усі міністерства мобілізуватися для забезпечення національної безпеки: "Усі мають бути на бойових постах".

Головнокомандувач збройних сил Франції Тьєррі Бюркгар раніше попередив, що Росія становить "тривалу загрозу" для Європи.

За його словами, РФ нині вважає Францію своїм головним противником на континенті, а майбутнє Європи вирішується в Україні.

Він також наголосив на ризиках кібератак, дезінформації, терористичних загроз і зниженні участі США в європейській безпеці.

Окрім збільшення витрат, французька влада хоче посилити "національну згуртованість" – йдеться, зокрема, про можливу програму залучення молоді до служби державі.