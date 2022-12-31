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Все пункты обмена валют внесут в отдельный реестр

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 16:18
Все пункты обмена валют внесут в отдельный реестр - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины урегулировал практические вопросы формирования и ведения реестра пунктов обмена иностранной валюты. Информация из реестра будет ежемесячно публиковаться на сайте НБУ, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Необходимость реестра обусловлена изменениями в Налоговый кодекс в отношении предприятий банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют, добавили в НБУ.

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"Следовательно, возникла потребность в регистрации таких плательщиков налога на прибыль", – говорится в сообщении.

Банки, небанковские учреждения и операторы почтовой связи будут уведомлять Национальный банк о: начале работы; прекращении деятельности; изменении в информации о каждом пункте обмена иностранной валюты.

Эти данные будут вноситься в реестр и будут актуализироваться в случае необходимости.

НБУ будет ежемесячно до десятого числа размещать информацию из реестра по состоянию на первое число текущего месяца на своем сайте.

Наталія Софієнко
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