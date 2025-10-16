Пышный: Всемирный банк собирается инвестировать в украинские страховые компании

Фото: Андрей Пышный

Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в группу Всемирного банка, будет инвестировать в капитал украинских страховых компаний. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный по итогам встречи с руководством Всемирного банка.

"Это важный позитивный сигнал для украинских страховщиков и международных компаний, которые рассматривают регионы для инвестиций", – подчеркнул Пышный.

По его словам, небанковский сектор, в частности страховой, прошел этап кардинального качественного обновления и теперь может представлять интерес для иностранных инвесторов.

Глава Нацбанка отметил, что на встрече подробно обсуждались проекты, которые будут способствовать развитию страхового рынка Украины.

С февраля 2022 года по 31 августа 2025 года группа Всемирного банка мобилизовала для Украины более $81 миллиарда финансовой поддержки, большая часть которой привлечена от имени доноров и партнеров.

"Это колоссальная поддержка, которая свидетельствует об эффективном партнерстве с украинскими институтами и непоколебимом способствовании победе Украины. Мы благодарны и призываем партнеров и дальше помогать нашей стране", – заявил глава НБУ.