Выплаты на детей ФОПов: какие документы нужно подать до 15 декабря, чтобы получить деньги

В Украине возобновлены выплаты на детей до 10 лет физических лиц – предпринимателей І и II групп. Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики.

Чтобы получить помощь предпринимателям необходимо до 15 декабря обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Необходимые документы, которые нужно взять с собой в бумажной форме:

- копии свидетельств о рождении детей до 10 лет;

- справка из Пенсионного фонда об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);

- копия документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);

- копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)

Или можно заполнить электронное заявление по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.

Лица, которые получали выплату помощи в мае-августе 2020 года, такую ​​помощь будут получать и в дальнейшем, отметили в ведомстве.

В апреле Кабмин ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц – предпринимателей. Выплаты предоставлялись на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет – 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет – 2 218 гривен).

С 1 сентября 2020 года была завершена программа поддержки в условиях жестких карантинных ограничений физических лиц – предпринимателей, в семьях которых воспитываются дети.

25 ноября карантинные выплаты на детей ФОПов возобновили.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.