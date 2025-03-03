За третий год полномасштабной войны украинцы задонатили больше, чем за два предыдущих

Украинцы задонатили через monobank более 2 млрд евро с начала полномасштабной войны

Фото: monobank

За третий год полномасштабной войны России против Украины украинцы задонатили через monobank больше, чем за два предыдущих года. Об этом сообщил совладелец monobank Олег Гороховский.

По данным Гороховского, за 2022 год украинцы задонатили 243 млн евро, за 2023 год – 717 млн евро, а за 2024-й – 993 млн евро.

Кроме того, за два месяца 2025 года украинцы уже послали на разные сборы 141 млн евро.

Всего с начала полномасштабной войны украинцы задонатили через monobank 2,09 млрд евро.

Гороховский отметил, что данные считали по всем групповым банкам и сборам физических лиц, благотворительных фондов и общественных организаций. Также учли кешбэк, оставляемый на благотворительность.

"Весь прошлый год, даже во время сомнений и споров, ваши донаты продолжают расти и держаться на космическом уровне. Это значит, что никто не забывает, все работали и работают ради общих целей", – отметил Гороховский.

Фото: Олег Гороховский

Фото: Олег Гороховский