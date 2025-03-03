За третій рік повномасштабної війни українці задонатили більше, ніж за два попередні

Українці задонатили через monobank понад 2 млрд євро від початку великої війни

Фото: monobank

За третій рік повномасштабної війни Росії проти України українці задонатили через monobank більше, ніж за два попередні роки. Про це повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.

За даними Гороховського, за 2022 рік українці задонатили 243 млн євро, за 2023 рік – 717 млн євро, а за 2024-й – 993 млн євро.

Крім цього, за два місяці 2025 року українці вже надіслали на різні збори 141 млн євро.

Загалом від початку повномасштабної війни українці задонатили через monobank 2,09 млрд євро.

Гороховський зазначив, що дані рахували за всіма груповими банками та зборами фізичних осіб, благодійних фондів та громадських організацій. Також врахували кешбек, який залишали на благодійність.

"Весь минулий рік, навіть під час сумнівів та суперечок, ваші донати продовжують зростати та триматися на космічному рівні. Це означає, що ніхто не забуває, всі працювали і працюють заради спільної мети", – зазначив Гороховський.

Фото: Олег Гороховський

Фото: Олег Гороховський