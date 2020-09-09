Запрет на выезд за границу. Украинцев хотят наказывать за неуплату налогов

В Верховной Раде 8 сентября зарегистрирован законопроект №4075, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для украинцев за неуплату налогов и сборов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Автор проекта закона – депутат от "Слуги народа" Дарья Володина.

Она предлагает дополнить соответствующей нормой статью 6 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Речь идет о том, что право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от выполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса (ЕСВ).

Запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также будет стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств.

После того, как данный проект закона был зарегистрирован в Раде 8 сентября, уже 9 сентября он был направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.

В декабре 2019 года стало известно о том, что в Единый реестр должников (ЕРД) за прошлый год попало более 1,7 млн украинцев.

В июне 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3613, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для должников по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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