Запрет на выезд за границу. Украинцев хотят наказывать за неуплату налогов
В Верховной Раде 8 сентября зарегистрирован законопроект №4075, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для украинцев за неуплату налогов и сборов. Об этом сообщается на сайте парламента.
Автор проекта закона – депутат от "Слуги народа" Дарья Володина.
Она предлагает дополнить соответствующей нормой статью 6 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".
Речь идет о том, что право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от выполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса (ЕСВ).
Запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также будет стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств.
После того, как данный проект закона был зарегистрирован в Раде 8 сентября, уже 9 сентября он был направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.
- В декабре 2019 года стало известно о том, что в Единый реестр должников (ЕРД) за прошлый год попало более 1,7 млн украинцев.
- В июне 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3613, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для должников по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
Комментарии