"Защищенная гавань". Цена на золото и дальше бьет рекорды, аналитики прогнозируют $5000

Цены на золото впервые в истории превысили $4800 за унцию

Фото: EPA

Коротко от LIGA.net AI Спрятать Цены на золото достигли рекордных $4861,91 за унцию на фоне геополитической напряженности.

Рост цен на золото подчеркивает стремление инвесторов к безопасным активам в условиях нестабильности.

Цены на золото в среду, 21 января, продолжили рекордный рост из-за спроса инвесторов на "безопасные активы" из-за эскалации напряженности между США и странами НАТО по Гренландии. Об этом сообщило Reuters.

Цены на золото впервые в истории превысили $4800 за унцию. Спотовая цена выросла на 2,1% – до $4861,91 за унцию, достигнув перед этим на сессии отметки $4887,82. Фьючерсы на золото США с поставкой в феврале выросли на 2,1% до $4864,80 за унцию.

Спотовое серебро выросло на 0,2% – до $94,71 за унцию, после того, как во вторник достигло рекордного максимума в $95,87 из-за совокупности факторов, включая устойчивую физическую дефицитность и спрос на безопасные активы.

"Мы ожидаем, что цена на золото превысит $5000 за унцию, поскольку инвесторы продолжают искать защищенные от инфляции активы-гавани", – сказал аналитик SP Angel Джон Мейер.

20 января цена на золото впервые превысила $4700 за унцию.

