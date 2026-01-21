"Защищенная гавань". Цена на золото и дальше бьет рекорды, аналитики прогнозируют $5000
Коротко от LIGA.net AI
- Цены на золото достигли рекордных $4861,91 за унцию на фоне геополитической напряженности.
- Рост цен на золото подчеркивает стремление инвесторов к безопасным активам в условиях нестабильности.
Цены на золото в среду, 21 января, продолжили рекордный рост из-за спроса инвесторов на "безопасные активы" из-за эскалации напряженности между США и странами НАТО по Гренландии. Об этом сообщило Reuters.
Цены на золото впервые в истории превысили $4800 за унцию. Спотовая цена выросла на 2,1% – до $4861,91 за унцию, достигнув перед этим на сессии отметки $4887,82. Фьючерсы на золото США с поставкой в феврале выросли на 2,1% до $4864,80 за унцию.
Спотовое серебро выросло на 0,2% – до $94,71 за унцию, после того, как во вторник достигло рекордного максимума в $95,87 из-за совокупности факторов, включая устойчивую физическую дефицитность и спрос на безопасные активы.
"Мы ожидаем, что цена на золото превысит $5000 за унцию, поскольку инвесторы продолжают искать защищенные от инфляции активы-гавани", – сказал аналитик SP Angel Джон Мейер.
20 января цена на золото впервые превысила $4700 за унцию.
- 24 декабря цена на золото впервые превысила $4500 за унцию из-за эскалации напряженности в Венесуэле и ожидания дальнейшего снижения ставок США.
