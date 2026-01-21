"Захищена гавань". Ціна на золото і далі б'є рекорди, аналітики прогнозують $5000

Фото: EPA

Коротко від LIGA.net AI Приховати Ціни на золото досягли історичного максимуму через геополітичну напруженість.

Інвестори шукають безпечні активи, що може підвищити ціну золота до $5000.

Ціни на золото у середу, 21 січня, продовжили рекордне зростання через попит інвесторів на "безпечні активи" через ескалацію напруженості між США та країнами НАТО щодо Гренландії. Про це повідомило Reuters.

Ціни на золото вперше в історії перевищили $4800 за унцію. Спотова ціна зросла на 2,1% – до $4861,91 за унцію, досягнувши перед цим на сесії позначки $4887,82. Ф'ючерси на золото США з постачанням у лютому зросли на 2,1% до $4864,80 за унцію.

Спотове срібло зросло на 0,2% – до $94,71 за унцію, після того, як у вівторок досягло рекордного максимуму в $95,87 через сукупність факторів, включно зі стійкою фізичною дефіцитністб та попит на безпечні активи.

"Ми очікуємо, що ціна на золото перевищить $5000 за унцію, оскільки інвестори продовжують шукати захищені від інфляції активи-гавані", – сказав аналітик SP Angel Джон Меєр.

20 січня ціна на золото вперше перевищила $4700 за унцію.

Читайте також Ціни на золото та срібло оновили рекорди після заяв Трампа щодо Гренландії