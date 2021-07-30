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Зеленский подписал закон о платежных услугах: что изменится для украинцев

30.07.2021, 14:45
Зеленский подписал закон о платежных услугах: что изменится для украинцев - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4364 "О платежных услугах". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главная цель документа – модернизация и развитие рынка платежных услуг. Закон должен способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере страны.

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"Документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронных денег (EMD)",– говорится в сообщении.

Что изменится для украинцев:

  • Можно будет получать платежные услуги не только в банках, но и в небанковских финучреждений, в почтовых и мобильных операторов.
  • Мобильные операторы с сетями отделений по всей стране могут стать конкурентами банков.
  • Конкуренция опустит цены на проведение платежей.
  • Настоящей революцией для банков и их клиентов может стать внедрение открытого API или "открытого банкинга"  (Open Banking), который заработает в Украине в 2023 году.

Также документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления. В частности, устанавливаются требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.

Согласно закону, в Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка – учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщики услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.

Небанковские представители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.

Нацбанк получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" – платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Ее функционирование предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций – поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

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Наталия Софиенко
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закон о платежных услугах е-деньги Open Banking
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