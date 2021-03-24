Зеленский внес в Раду новый законопроект о помощи бизнесу. Что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5300 "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19".

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Законопроект предусматривает выплаты из госбюджета и из местных бюджетов застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

От государства предусмотрено помощь в размере 8 000 гривень, а из средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Получить выплаты, согласно пояснительной записке, могут застрахованные лица-плательщики единого взноса.

Документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады и определен как неотложный. Как указал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, парламент может рассмотреть законопроект на внеочередном заседании в режиме "ad hoc".

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Наталия Софиенко

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