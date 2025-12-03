Значительно меньше ручной работы. В ВСУ внедрили цифровую систему "Бюджет"

Система "Бюджет", которую внедрили в ВСУ, обеспечивает планирование расходов для всех распорядителей бюджетных средств

Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Вооруженных Силах Украины официально ввелиинформационную систему "Бюджет". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Система обеспечивает планирование расходов для всех распорядителей бюджетных средств – от департаментов до воинских частей.

"Система объединяет в защищенной цифровой среде ключевые данные о планировании и использовании финансовых ресурсов в Минобороны и ВСУ. Она оперативно показывает, сколько средств в армии выделено, использовано и осталось. Это позволяет быстро замечать задержки, корректировать планы, реагировать на неэффективное использование ресурсов", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с внедрением программы ожидают значительно меньше ручной работы и задержек, которые ранее затрудняли планирование.

"Один сводный оперативный отчет, который раньше требовал около 800 человеко-часов, в системе "Бюджет" готовится втрое быстрее", – заявила заместитель министра обороны Оксана Ферчук.

В пресс-службе отметили, что система "Бюджет" построена на компонентах SAP – программного обеспечения для управления ресурсами на основе данных, которое используют более 90% армий НАТО. Все командования и Государственная специальная служба транспорта уже работают в ней с начала 2025 года, а сейчас ее распространили на воинские части.