Значно менше ручної роботи. У ЗСУ впровадили цифрову систему "Бюджет"

Система "Бюджет", яку впровадили у ЗСУ, забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів

Фото: depositphotos.com (ілюстративне)

У Збройних Силах України офіційно запровадилиінформаційну систему "Бюджет". Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Система забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів – від департаментів до військових частин.

"Система об’єднує в захищеному цифровому середовищі ключові дані про планування та використання фінансових ресурсів у Міноборони й ЗСУ. Вона оперативно показує, скільки коштів у війську виділено, використано та залишилось. Це дає змогу швидко помічати затримки, коригувати плани, реагувати на неефективне використання ресурсів", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що з впровадженням програми очікують значно менше ручної роботи та затримок, які раніше ускладнювали планування.

"Один зведений оперативний звіт, який раніше вимагав близько 800 людиногодин, у системі "Бюджет" готується втричі швидше", – заявила заступниця міністра оборони Оксана Ферчук.

У пресслужбі зазначили, що система "Бюджет" побудована на компонентах SAP – програмного забезпечення для управління ресурсами на основі даних, яке використовують понад 90% армій НАТО. Усі командування та Державна спеціальна служба транспорту уже працюють у ній з початку 2025 року, а зараз її поширили на військові частини.