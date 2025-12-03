Значно менше ручної роботи. У ЗСУ впровадили цифрову систему "Бюджет"
У Збройних Силах України офіційно запровадилиінформаційну систему "Бюджет". Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Система забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів – від департаментів до військових частин.
"Система об’єднує в захищеному цифровому середовищі ключові дані про планування та використання фінансових ресурсів у Міноборони й ЗСУ. Вона оперативно показує, скільки коштів у війську виділено, використано та залишилось. Це дає змогу швидко помічати затримки, коригувати плани, реагувати на неефективне використання ресурсів", – йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що з впровадженням програми очікують значно менше ручної роботи та затримок, які раніше ускладнювали планування.
"Один зведений оперативний звіт, який раніше вимагав близько 800 людиногодин, у системі "Бюджет" готується втричі швидше", – заявила заступниця міністра оборони Оксана Ферчук.
У пресслужбі зазначили, що система "Бюджет" побудована на компонентах SAP – програмного забезпечення для управління ресурсами на основі даних, яке використовують понад 90% армій НАТО. Усі командування та Державна спеціальна служба транспорту уже працюють у ній з початку 2025 року, а зараз її поширили на військові частини.
