НАБУ нашло схему в налоговой во Львове: разблокировка накладной за 1,5% от суммы – видео

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении начальнице отдела главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области. Ей инкриминируют вымогательство денег за разблокирование налоговых накладных, сообщили в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре.
НАБУ зафиксировало три случая получения подозреваемой денег на общую сумму около 200 000 грн. Ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса – злоупотребление влиянием.
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