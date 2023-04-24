НАБУ нашло схему в налоговой во Львове: разблокировка накладной за 1,5% от суммы – видео

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении начальнице отдела главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области. Ей инкриминируют вымогательство денег за разблокирование налоговых накладных, сообщили в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре.

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По данным следствия, схема действовала с февраля до апреля. Стоимость услуг по разблокировке составляла 1,5% от суммы накладной.



НАБУ зафиксировало три случая получения подозреваемой денег на общую сумму около 200 000 грн. Ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса – злоупотребление влиянием.

Половина украинцев уверена, что развитию бизнеса мешает налоговая и таможня.

Совет бизнес-омбудсмена жаловался, что блокирование налоговых накладных и затягивание с возмещением НДС бизнеса приводит к тому, что государство фактически бесплатно пользуется оборотными средствами предприятий.

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