Долги вне закона. Как суды блокировали продажу кредитов WOG, Жеваго и Барщовского

"Надо "бить по рукам". Показывать, что у Фонда гарантирования вкладов есть воля отстаивать честную конкуренцию. В следующий раз, когда кто-то захочет манипулировать на торгах, я уверена, он десять раз подумает".

Эти слова директора-распорядительницы Фонда гарантирования вкладов Светланы Рекрут из июньского интервью LIGA.net были посвящены одной из самых скандальных историй вокруг продажи активов банков-банкротов – отмененному аукциону продажи кредита Дельта Банка с залогом в виде крупного завода в Одесской области.

Шесть месяцев спустя, Рекрут, вероятно, придется констатировать поражение Фонда в борьбе за "честную конкуренцию".

Сначала в середине октября компания миллиардера Андрея Веревского выиграла суд относительно лота Дельта Банка. Затем – уже в конце месяца – суд и вовсе отменил крупнейшую сделку в истории Фонда, в которой фигурировали компании из орбит олигарха Константина Жеваго и крупнейшего производителя концентратов и соков, владельца Группы компаний T.B.Fruit Тараса Барщовского. Номинальный "ценник" оспоренных лотов превышает 20 млрд грн.

Победу бизнесменам обеспечило украинское правосудие. И это – далеко не единственные примеры, когда именно суды определяли судьбу очень привлекательных активов, которые Фонд получил в качестве "наследства" вместе с банками-банкротами.

В партнерском проекте с финансовой компанией Инвестохиллс Веста LIGA.net составила мини-рейтинг скандальных историй с активами Фонда*.

"Успешные" должники: WOG, фармацевты Жеваго, соки Барщовского

Должники: Росава и Яблуневий Дар Кредитор: Финансы и Кредит, Дельта Банк, Надра Банк. Долг – 18,1 млрд грн

Интересы бизнесменов Константина Жеваго и Тараса Барщовского, которые владеют соответственно шинным заводом Росава и компанией Яблуневий Дар (в частности, производит соки торговой марки Galicia) совпали, когда Фонд гарантирования решил объединить кредиты этих компаний в трех крупных банках-банкротах в так называемый "мегапул" и продать его на аукционе в системе Prozorro.Продажі.

Общая сумма долга превысила 18 млрд грн. В середине 2019-го Фонд продал его за рекордную для себя сумму – 849 млн грн (дороже, чем знаковая продажа недостроенного ТРЦ Республика в начале 2019).

В конце октября 2020 года Окружной админсуд Киева отменил эту сделку по иску другой компании Жеваго (Белоцерковская теплоэлектроцентраль) и малоизвестной фирмы Танк Транс (входит в Группу T.B.Fruit Барщовского), которая до этого не имела отношения к торгам.

Основания, на которые указал суд: Фонд выставил активы на продажу по "завышенной цене", а также "неправильно" сформировал сам пул.

Данные судебные препирательства наглядно демонстрируют сложности, которые возникают на рынке, что демотивирует его участников инвестировать финансы в долги – кому захочется этим заниматься, если одним решением суда можно перечеркнуть всю бизнес-модель?

Должник: ряд компаний из Одесской области Кредитор: Дельта Банк. Долг – 4,8 млрд грн

Финкомпания, принадлежащая зерновому магнату Андрею Веревскому (корпорация Кернел), дважды пыталась купить долги перед Дельта Банком нескольких логистических и продовольственных предприятий (среди них: Ильичевский масложировой комбинат и Ильичевский зерновой порт).

Оба раза компания побеждала в аукционах, однако со впечатляюще разными суммами покупки. Сначала – 906 млн грн (за долг в размере 4,84 млрд грн), но тогда результат был заблокирован судом по иску другой финкомпании (доказательств ее связи с Веревским нет). Затем – несколько месяцев спустя – сумма покупки снизилась в разы, до 183 млн грн.

Второй аукцион был отменен Фондом гарантирования по запросу НБУ. Причину озвучил ФГВФЛ – предполагаемые манипуляции с аукционом. 12 октября 2020 года Хозсуд Киева признал, что Веревский справедливо купил ильичевские активы Дельты.

Должник: 600 юрлиц Кредитор: Финансы и Кредит, Дельта Банк, Фидобанк, ВТБ. Долг – 2,5 млрд грн

Один из самых "свежих" примеров блокировки продажи активов Фонда гарантирования через суд. 600 позиций по долгу юрлиц и 16 тысяч договоров дебиторской задолженности в четырех банках были заморожены в плане выставления на аукционы в начале февраля 2020 года.

Ключевые залоговые активы в этом пуле – целостный имущественный комплекс Кременчугского мясокомбината и производственная недвижимость в Одесской области.

Должник: WOG Кредитор: банк Форум. Сумма долга – 1,5 млрд грн

29 марта 2013 года банк Форум, принадлежавший тогда бизнесмену Вадиму Новинскому, выдал два кредита – в долларах и гривнях – компаниям Золотой экватор и Импэкс. Поручителем обоих должников стала Вест Ойл Групп, более известная в Украине по аббревиатуре WOG, как одна из самых крупных в стране сетей АЗС, которой на тот момент владели партнеры Игорь Еремеев (погиб в 2015 году), Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский (вышел из бизнеса в 2017-м).

Форум обанкротился в конце 2013 года, активы банка перешли к Фонду гарантирования. В июле 2016-го Фонд впервые попытался продать долг WOG, ценностью которого были заправки сети, на публичном аукционе, но суды дважды блокировали процесс. Последнее решение датировано 2018 годом.

Должник: корпорация Артериум Кредитор: банк Финансы и Кредит. Долг – 1,5 млрд грн

Фармацевтический конгломерат Артериум имеет большую историю долгов перед государством: компания активно кредитовалась в банке Финансы и Кредит, который принадлежал ее же владельцу – олигарху Константину Жеваго.

После длительной эпопеи с докапитализацией ФиК стал банкротом в конце 2015 года. Среди крупных должников банка числятся компании Галичфарм и Киевмедпрепарат (входят в фармкорпорацию Жеваго Артериум).

Фонд гарантирования пытался продать их долг на 1,5 млрд гривень, но аукционы были заблокированы судом. Обеспечением по кредиту выступает недвижимость во Львове и Киеве (в том числе здания, которые занимает столичный офис Артериума).

Реалии рынка долговых активов в Украине или Билет на войну

"Как выглядит билет на войну? Показателен кейс Яблуневого Дара Тараса Барщовского, один из самых сложных и циничных в нашей практике, – рассказывает собеседник LIGA.net в Фонде гарантирования. – Оспаривание в судах самого права требования, судебный запрет на взыскание залогов, контролируемое банкротство заемщика, борьба за личное поручительство. Все схемы были освящены судами".

В чем проблема аукционов Фонда, если речь идет о масштабных примерах блокировки результатов торгов через суд? Сама по себе продажа долгов не нарушает прав должников, пока эта позиция отображается в решениях судов высших инстанций, рассказывает юрист финкомпании Инвестохиллс Веста (одна из активных участников аукционов ФГВФЛ) Aлексей Винник.

Алексей Винник

По его словам, после продажи долга банком-банкротом, от имени которого действует уполномоченный Фонда гарантирования, должники сохраняют за собой право защищаться от новых кредиторов (они же – покупатели прав требования). Для этого нужно начинать отдельные судебные процессы о взыскании долга, уточняет Винник.

"Есть практика судов по торгам не только Фонда гарантирования вкладов, но и по результатам торгов и в исполнительном производстве, согласно которой само по себе нарушение торгов не влечет их отмену/недействительность, поскольку нарушение должно быть таким, которое существенно повлияло на результаты торгов, – говорит Винник. – Из текста решения суда, о котором мы говорим, такие факты не указываются".

Рынок "плохих долгов" традиционно привлекал внимание иностранных инвесторов. Кроме удовлетворения интересов бизнеса, он выполнял социально важную функцию – позволял государству частично получить безнадежные долги. Но в 2020 сложилась патовая ситуация – государственный суд отменяет аукционы, которые провел другой государственный орган. В результате отмены аукционов в воздухе "растворялись" указанные выше миллионы долларов – частный инвестор страдал от неурегулированного правового поля. Эту ситуацию государство должно разрешить в самое ближайшее время.

Что же может сделать Фонд гарантирования? Практически ничего, поскольку после продажи он уже не имеет отношения к активам, рассказывала в интервью LIGA.net глава Фонда Светлана Рекрут.

Светлана Рекрут

"Мы можем поддерживать наших покупателей информационно, что мы делаем всегда, если видим, что судебные беспределы и попирание прав кредиторов продолжаются, – отмечала тогда Рекрут. – Но важно то, чтобы реакция органов была молниеносной. Для нас это важный сигнал, что мы в этой войне не одни".

Но если ФГВФЛ не способен повлиять на ситуацию, то кто? Защиту прав инвесторов гарантировал Офис президента Украины, который некогда даже обещал "опеку" "инвестиционных нянь". Но перманентный конфликт с судами легко сведет на нет все усилия по привлечению инвесторов. Сколько бы с ними не обещали "нянчиться" на словах.

* "Рейтинг" составлен по данным Фонда гарантирования и по информации из открытых источников

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