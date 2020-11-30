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Веревский отсудил у ФГВФЛ активы Дельта Банка на 5 млрд грн

30.11.2020, 08:30
Веревский отсудил у ФГВФЛ активы Дельта Банка на 5 млрд грн - Фото
Андрей Веревский

Хозяйственный суд Киева 12 октября удовлетворил иск ООО "Финансовая компания  "Скай" к Фонду гарантирования и Национальному банку и признал заключенным договор купли-продажи 5-миллиардного пула активов Дельта Банка, который был реализован на аукционе в июне 2019 года. Об этом сообщает Finbalance.

В частности,Речь идет в том числе о задолженности по кредитным договорам ОАО "Ильичевский масложировой комбинат", ОАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "ПКФ" Олир "ЛТД".

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Некоторые из спорных активов находятся в залоге НБУ и Укрэксимбанка.

ООО "ФК "Скай" (конечный бенефициар – Андрей Веревский) стало победителем указанного аукциона с предложением 182,5 млн грн (соответственно дисконт составлял 96%).

Эта же финкомпания в марте 2019 года с предложением 906 млн грн уже побеждала на аукционе ФГВФЛ, на котором продавались эти же активы Дельта Банка. Однако тогда сделка была заблокирована судом по требованию третьего лица.

  • 8 июля 2019 года НБУ отменил свое решение о согласовании реализации указанного пула активов, мотивируя тем, что "проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализации имущества по заниженной стоимости".
  • 9 июля 2019 года ФГВФЛ принял решение об отмене результатов торгов. В августе финкомпания Скай подала иск в суд против ФГВФЛ, в котором просит восстановить результаты аукциона по продаже активов Дельта Банка.
  • По данным НБУ, на начало декабря 2019 года долг Дельта Банка по рефинансированию составил 4,9 млрд грн. На 1 октября 2020 Фонд гарантирования выплатил вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы 15,9 млрд (97% запланированных выплат).

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Юрий Тарасовский
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