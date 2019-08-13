Веревский хочет побороться за пять миллиардов Дельта Банка

Финансовая компания Скай Андрея Веревского подала иск в суд против Дельта Банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в котором просит восстановить результаты аукциона по продаже активов банка. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Киевского хозяйственного суда, который открыл соответствующее производство 7 августа.

Финансовая компания Веревского также просит суд признать заключенным между ней и Дельта Банком договор уступки прав требований, которые были реализованы на соответствующем аукционе.