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Веревский хочет побороться за пять миллиардов Дельта Банка

Веревский хочет побороться за пять миллиардов Дельта Банка
13.08.2019, 17:48

Финансовая компания Скай пытается через суд узаконить покупку активов Дельта Банка с дисконтом 96%

Финансовая компания Скай Андрея Веревского подала иск в суд против Дельта Банка и Фонда гарантирования  вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в котором просит восстановить результаты аукциона по продаже активов банка. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Киевского хозяйственного суда, который открыл соответствующее производство 7 августа.

Финансовая компания Веревского также просит суд признать заключенным между ней и Дельта Банком договор уступки прав требований, которые были реализованы на соответствующем аукционе.

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