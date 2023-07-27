Как во время войны меняется структура банковского сектора? Пять банков пошли на ликвидацию, один национализирован, еще один может быть создан

С 22 июля в Украине на еще один государственный банк стало больше. К Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк добавился Сенс Банк.

О национализации Сенс Банка (до декабря 2022 года – Альфа Банк Украина) подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана начали говорить еще в октябре 2022 года.

Именно тогда, когда Нацбанк возглавил Андрей Пышный. Впрочем, решение о выводе Сэнс Банка с рынка правления Нацбанка удалось принять только 20 июля 2023 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел туда временную администрацию. А уже на следующий день – 22 июля – продал 100% акций банка Минфину.

Таким образом доля госбанков в общей банковской системе Украины составила 56%.

Эта доля может стать еще больше, если главе Укрпочты Игорю Смелянскому удастся воплотить в жизнь свою давнюю идею иметь банк. Еще до войны Укрпочта через Мининфраструктуру, в сферу управления которой входит, пыталась купить Альпари Банк. Затем пыталась получить в свое распоряжение банк Сич, выведенный НБУ с рынка 9 августа 2022 года. А уже 31 марта возможность передачи акций Первого инвестиционного банка (PINbank) Евгения Гинера в уставный капитал Укрпочты рассматривала экспертная группа при межведомственной рабочей группе по санкционной политике.

Россиянин Гинер вместе с депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым и украинцем Михаилом Воеводиным были основателями группы компаний VS Energy, на которую в мае Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) наложил санкции. Кроме банка, группе принадлежат доли акций в нескольких облэнерго и металлургических заводах.

Пока намерения Смелянского саботирует Нацбанк. Там против увеличения доли и концентрации государства в банковской системе в лице Укрпочты.

"Создание еще одного государственного банка не соответствует нашей стратегии реформирования государственного банковского сектора и нашим обязательствам перед МВФ, а также включает в себя дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", – отмечает Регулятор.

Напомним, утвержденные в сентябре 2020 года Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора предполагают снижение доли государства в банковском секторе к 2025 году до 25%. С точки зрения МВФ, увеличение доли государства в банковской системе мешает частному банковскому бизнесу развиваться и конкурировать. Приемлемой в цивилизованном мире считается доля госбанков ниже 20%.

Впрочем, национализацию Сэнс Банка в НБУ оправдывают тем, что это системно важный банк. А это значит, что его деятельность оказывает влияние на стабильность всей банковской системы. В этом плане – "вопрос финансовой стабильности важнее".

То, какие банки системно важны, Нацбанк отдельно определяет каждый год. Затем осуществляет за ними усиленное наблюдение. К системно важным банкам отнесены 15 учреждений: А-Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сэнс Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Универсал.

PINbank не является системно важным, поэтому в Нацбанке предпочитают его ликвидировать. Никаких негативных последствий для экономики Украины регулятор в этом случае не видит.

"Имущество банка можно продать, а средства отнести в пользу государства. Это оптимальный путь", – отметила первая заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью ЭП .

В то же время ситуация вокруг PINbank остается непонятной. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) еще 27 февраля взыскал в доход государства 88,89% акций подсанкционного банка Гинера. Однако среди активов, которыми управляет государственное агентство АРМА, их нет.

По утверждению НБУ, именно этому агентству PINbank передан в управление. В структуре собственности PINbank указано, что право голоса по акциям Гинера временно (решением от 6 февраля) передано доверенному лицу НБУ Геннадию Михайленко.

О том, что Сенс Банк, по его ощущениям, это не последний банк, который может быть национализирован, говорит замминистра экономики Сергей Соболев.

Если отбросить все банки, которые не являются системно важными, то под утвержденный парламентом закон о национализации системно важных банков теоретически могут попасть ОТП Банк и Райффайзен Банк. Они находятся в списке международных спонсоров терроризма Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Реалии и перспективы

Сейчас ведутся дискуссии, что делать с национализированными банками после войны, когда международные организации поставят вопрос уменьшения доли государства в банковской системе как условие дальнейшего финансирования. По словам Рожковой, обновление стратегии дальнейшего развития государственных банков является ключевой темой в дискуссиях Нацбанка с Министерством финансов. Именно Минфин должен выступить разработчиком этой стратегии как собственник государственных банков.

"Это нужно сделать для того, чтобы мы уже понимали, какой будет роль государственных банков после победы, как они будут участвовать в восстановлении страны и как дальше будет подготовка к их приватизации", – отмечает заместитель главы НБУ.

Утвержденная в августе 2020 г. правительством стратегия реформирования государственного банковского сектора была распланирована до 2025 года. Она предполагала достижение определенных показателей рентабельности собственного капитала (ROE), доходности госбанков путем усовершенствования их бизнес-моделей. А уже с повышением их рыночной привлекательности государство планировало где-то частичную, а где-то полную приватизацию.

Война внесла свои коррективы и новое видение стратегии. В мае 2022 года Кабмин своим распоряжением одобрил новые стратегические направления деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики.

Главными приоритетами деятельности банков государственного сектора определены: финансирование предприятий, пострадавших от вооруженной агрессии РФ, удовлетворяющих потребности военных, предприятий критической инфраструктуры, направленных на продовольственное обеспечение населения, аграрного сектора, финансирование инфраструктурных и транспортно-логистических проектов, производственных мощностей для импортозамещения продукции с РФ и Беларуси.

Важность роли, которую сыграли госбанки с началом войны, сегодня признают даже те, кто до войны считал часть государства в банковской системе чрезмерной.

"Как это ни парадоксально звучит, но во время войны это сыграло на пользу. Банковскую систему удерживало, можно сказать, ядро государственных банков. ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк – исполнили роль стабилизатора банковской системы во время войны. Если бы у нас не было столь мощного государственного банковского ядра, а большинство банков составляли бы частные банки среднего формата, то мог бы повториться банкопад. Население больше доверяло именно государственным банкам, контролировавшим более 50% активов и пассивов банковской системы. И государству было легче стабилизировать систему именно через самые крупные системные банки", – говорит LIGA.net финансовый аналитик Алексей Кущ.

На то, что во время войны материнские структуры иностранных банков приняли решение остановить кредитные линии в направлении развития украинской экономики, а государственные Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк этого не сделали, обращает внимание и президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"Если бы у нас в Украине не было государственных банков, банков с украинским капиталом, я не знаю, где могла бы оказаться наша экономика в вопросе кредитования, стимулирования в условиях военного времени", – говорит он.

В то же время доля неработающих кредитов (NPL) в госбанках уже вызывает беспокойство. Согласно данным НБУ (без Сенс Банка) на июнь она составляла 53% от общего кредитного портфеля. Отдельно в Сенс Банке – 38,6% (25,2 млрд грн). Для сравнения – в негосударственных банках NPL 22%.

Проблемой в послевоенный период для государства может стать докапитализация госбанков. Еще за 12 последних довоенных лет, по подсчетам CASE Ukraine, государство потратило на докапитализацию госбанков около $7,7 млрд. Сколько может понадобиться средств из государственного бюджета на это, пока не считают. Отдельно на Сенс Банк, по мнению Куща, расходы могут составлять несколько десятков млрд грн. В НБУ здесь конкретную сумму не называют, потому что "еще производят оценку качества активов". Сделать ее планируется до конца 2023 года.

В общем, после войны, по мнению Куща, банковский рынок будет меняться. "Там будут бороться две тенденции. С одной стороны, для структурных реформ нам необходимо все же определить среди государственных банков так называемый Государственный банк развития. Создавать с нуля новую структуру, думаю, не стоит. Второй – Государственный банк по поддержке экспорта. При этом нас будут подталкивать к ускоренной приватизации государственных банков. Такие структуры, как Всемирный банк, ЕБР, МВФ, будут включать эти требования в условия кредитования Украины", – говорит аналитик.

Целесообразным Алексей Кущ видит и объединение Укрпочты с Ощадбанком в Ощадный поштовый банк. Этот банк мог бы совмещать такие функции как привлечение средств физических лиц, кредитование физических лиц, в первую очередь, ипотека, почтовые функции (почтовые отправления) и страхование физических лиц (страхование жизни, нетрудоспособности, авторисков и т.п.).

Отметим, что на рынке ходят слухи о возможном объединении Приватбанка и Ощадбанка. Однако в самих государственных банках LIGA.net говорят, что это все только слухи.

В то же время, слухи о поглощении государственного Укрэксимбанка Сити Банком, принадлежащего американской Citigroup, с точки зрения Куща фактически нивелируют все перспективы самого Укрэксимбанка по кредитованию экспортных операций украинских предприятий.

"Банк мог бы выступать государственным институтом по стимулированию экспорта товаров. Выдавать кредиты и гарантии украинским экспортерам и возможно на стадии достаточно высокого развития – кредитовать иностранных покупателей украинских товаров. Это долгосрочное кредитование с высоким уровнем добавленной стоимости. И не нужно было создавать еще дополнительную государственную структуру Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), которое должно предоставлять гарантии украинским экспортерам", – говорит финансовый аналитик.

По информации НБУ, Укрэксимбанк нарушает нормативы адекватности капитала.

"Мы закончим диагностику и посмотрим, что с ним может быть. Наша задача, учитывая финансовые результаты банковской системы, обойтись без докапитализации. Мы будем готовы на это пойти, если будем понимать, что устойчивость банка высока и способен восстановить капитал самостоятельно. Если нет, то никаких послаблений не будем делать, чтобы это не угрожало финансовой стабильности", – заявила Рожкова.

Государству нужно поскорее определить и опубликовать процедуру будущей приватизации госбанков, говорит LIGA.net аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак.

"Иначе национализированное предприятие может потерять культуру конкурентной борьбы и превратиться в хронического аутсайдера, неспособного жить без помощи государства. Получается достаточно противоречивая ситуация, когда собственник банка (государство) должен сам себя ограничивать в прибыльности предприятия для сохранения финансовой стабильности. На практике такой подход не работает", – говорит он.

В зоне риска, с точки зрения аналитиков, сегодня находятся 9 банков. Есть информация, что они могли участвовать в деятельности по уклонению от налогов игорного бизнеса. Что это за банки регулятором не уточняется – "это могло бы подорвать к ним доверие". По слухам, в их числе один крупный банк, остальные – небольшие.

По мнению Орищака, из 65 ныне действующих в Украине банковских организаций, как минимум для семи уже нет места. Он аргументирует это сокращением численности населения страны, для которой нынешнее количество банков избыточно.

"Скажем, к 2022 году при численности населения в 43,7 млн. в Украине действовало 70 банков. Это около 1,5 банка на миллион человек и средний показатель для экономик переходного типа. Теперь же, численность населения Украины согласно разным оценкам варьируется от 29 млн. до 37 млн. человек, что при коэффициенте в 1,5 банка на миллион граждан в лучшем случае определяет потребность экономики страны не более чем в 58 банках. И это без учета объективного ухудшения ее экономического положения. Если же война затянется до конца 2024 года, то, скорее всего, количественный баланс банковского сектора Украины окажется еще ниже, около 50-54 банков", – говорит Орищак.

Под ударом после войны могут оказаться и самые маленькие участники рынка, которые выживают сейчас во многом только благодаря регуляторным послаблениям НБУ и участию в разного рода налоговых схемах.

Впрочем, по словам Орищака, вряд ли сейчас можно строить прогнозы по банковскому рынку Украины больше, чем на 1-2 квартала. Слишком высока роль политики, которая традиционно является наиболее непредсказуемым фактором.

В нынешних условиях разумно исходить из инерционного сценария, где военные действия продолжатся до конца 2023 года. В этом случае, по мнению аналитика, в ближайшие полгода банковский сектор Украины будет и дальше консолидироваться. Произойдет смещение акцента с классических кредитно-депозитных операций на инвестиционные. Это покупка ОВГЗ и размещение средств банка на депозитных сертификатах у НБУ.

"Естественно, что при таком кардинальном сокращении взаимодействия с клиентами, особенно розничными, банкам потребуется все меньше отделений. Вместо них будут устанавливаться банкоматы, а также внедряться более активное использование онлайн-банкинга", – отмечает он.

К настоящему времени испытания войной уже не прошли, не включая Сенс Банк, 5 банков. Во второй день вторжения РФ на территорию Украины НБУ отозвал банковскую лицензию у полностью подконтрольного государству-агрессору АО "МР Банк" (бывший Сбербанк). Позже неплатежеспособными были признаны Мегабанк, Форвард, Сич, Айбокс Банк. Они – на стадии ликвидации.