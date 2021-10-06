Нападение на Схемы в Укрэксимбанке: что думают Гороховский, Коболев, Нефьодов Лиски, Фурса

Действия и поведение главы АО "Укрэксимбанк" Евгения Мецгера во время интервью с журналистами программы "Схеми" вызвали возмущение у многих украинских журналистов. История привлекла внимание не только медиа, но и руководства государства: не каждый день у журналистов отбирают технику и заламывают руки.

Коротко о конфликте.

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября во время интервью с Мецгером сотрудники банка применили к ним физическую силу и отобрали видеотехнику с записью интервью. Конфликт произошел после того, как главе банка не понравился один из вопросов, заявили "Схемы".

Позже журналистам удалось восстановить видеозапись. На записи видно, как глава банка Мецгер командует охране отобрать технику, в частности – приказывает "забрать кассеты" и "вычистить все это г*вно". Частично на видео видно, как оператору "Схем" заламывают руку и отбирают технику.

На происшествие уже отреагировало руководство Украины и международные партнеры. Полиция открыла уголовное производство. Из-за скандала Евгений Мецгер написал заявление об отстранении от должности главы банка.

В стороне не остались экс-чиновники, предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний. LIGA.net выбрала основное из реакций ЛОМов украинского бизнеса, которые они опубликовали в Facebook.

История с нападением на журналистов "Схеми: корупція в деталях" топ-менеджера государственного Укрэксимбанка – это дно, и банковское сообщество не может оставаться в стороне, даже если эта история бросает тень на всю отрасль.

Никто не имеет права вести себя так с журналистами, иначе гражданское общество у нас никогда не появится.

Мне стыдно за коллег, которые себе такое позволяют, и я уверен, что они должны немедленно извиниться перед журналистами. Умение признавать свою неправоту – это признак адекватности. Если же они и сейчас считают, что то, что показано на видео, это нормально, то это намного большая проблема, чем сам инцидент.

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У меня были ситуации, когда я говорил во время интервью то, что либо сразу, либо чуть позже мне казалось неуместным. И тогда я просто просил внести изменения в текст или перезаписать видео. В большинстве случаев это было легко (например, стиль или слишком нелитературное выражение), иногда трудно (например, когда текст долго готовили/читали и его часть потеряла актуальность), а были и случаи, когда просто отказывали.

В таких ситуациях помогала простая просьба с объяснением причины, почему я предлагаю изменить текст или переснять видео.

Но мне никогда в голову не могло бы прийти, что я, или мои подчиненные имеют право применить физическую силу к журналистам с целью удаления результатов интервью или видеозаписи. И не только потому, что так говорит уголовный кодекс. Но и потому, что это – дикость. И унизило бы в первую очередь меня самого в своих глазах и глазах тех, чье мнение мне не безразлично.

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Сергей Фурса, замдиректора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital

Опасно нынче в банках. Ой опасно. И самое интересное теперь, какой же вопрос заставил банкира вести себя так не адекватно. Потому что журналисты пришли на согласованное интервью. А значит он их сам позвал. И был готов отвечать на вопросы. Но вот потом какой-то вопрос оказался настолько пугающим для банкира, настолько шокирующим, что он предпочел попасть в невероятный скандал лишь бы его реакция на этот вопрос не попала на камеры.

Думается, в Украине теперь будет "не эффект Барбары Стрейзенд", а "эффект Мецгера".

Что ж, любопытно. Теперь придется смотреть расследование, чтобы понять, где смерть Кощеева.

...Помимо того, что руководство государственного банка ведет себя как гопники, так они еще и такие профессионалы, что даже видео удалить не смогли. А все потому, что не надо экономить на ИТшниках. В итоге видео есть. И образ "банкиров" есть. Стыд и срам.

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Игорь Лиски, глава набсовета ГК "Эффективные инвестиции"

Шок от произошедшего не отпускает... Я помню как во времена Януковича мы отстаивали ТВІ и вообще возможность свободной журналистики, но даже тогда я не могу вспомнить такого хамского отношения, тем более [со стороны] менеджеров государственных банков.

Я точно знаю, что это – преступление, я точно знаю что из таких маленьких, но очень знаковых "событий" начинается диктатура и даже война.

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Максим Нефьодов, сооснователь Prozorro, депутат Киевгорсовета (Голос)

Единственный позитив, который можно извлечь из позорного поведения топ-менеджмента и охраны Укрэксимбанка по отношению к журналистам "Схемы: коррупция в деталях" – это мемасики.

Все остальное – тотальный позор. Физическое насилие со стороны работников банка в ответ на, допустим, острые вопросы журналистов – это днище...

Нелишне будет вспомнить, что с 2008 года в Укрэксимбанк было влито ровно $3 млрд наших с вами налогов. Это не помогло – в 2020-м банк "заработал" налогоплательщикам 5,6 млрд грн убытков. И это несмотря на постоянную накачку деньгами по маршруту "получил рефинансирование НБУ – выдал Автодору на Большую стройку под залог гособлигаций". Короче, очередное доказательство того, что государство – плохой собственник, приватизация – это вопрос национальной безопасности, а все, кто ноет о "государственных банках развития", – воры.

Не сомневаюсь, что дело чем-то закончится. Вчера депутаты от Слуг массово начали защищать свободу слова (предполагаю, что по крайней мере часть делает это искренне), а "положительные блогеры" начали хейтить Мецгера. Наиболее смешно выглядят те "государственники", кто вчера рассказывал, что "все неоднозначно, провокация журналистов"

Ну а в отечественный лексикон имеет шансы войти термин "мецгер" наряду с термином "титушка". Думаю, так будут называть непутевых пиарщиков, которые кричат "​выключай!!!"

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