Экс-глава ПриватБанка фигурирует в деле о выведении из банка 8 млрд грн перед его национализацией. Главное из его первого интервью Forbes

Высший антикоррупционный суд Украины 2 июня заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к выводу из банка 8,2 млрд грн с помощью поддельных документов перед его национализацией в конце 2016 года.

Так как Дубилет находился не в Украине и был объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно. Однако 20 июля Апелляционная палата ВАКС отменила это решение. 28 октября ВАКС дал разрешение НАБУ на заочное расследование причастности Дубилета к растрате 8,2 млрд грн.

Кроме того, по информации бывшего народного депутата Сергея Лещенко, Дубилет находится под домашним арестом в Израиле по другому делу – о мошенничестве с поставками угля компаниями, якобы связанными с Игорем Коломойским.

Дубилет дал forbes.ua первое интервью за пять лет. Обвинения в организации мошенничества он отрицает. Его позиция – банкротство ПриватБанка и последующую национализацию спровоцировал сам НБУ.

Ниже – ключевые тезисы беседы.

О проживании в Израиле. "В 2017 году, после национализации, уехал в Израиль, получил здесь гражданство и живу... Никаких ограничений нет. Я ответил на вопросы местной полиции по делу 2018 или 2019 года о непоставке или угля, или электроэнергии. Хотя я и не подозреваю, что это за дело и что за компании".

О подозрении НАБУ. "Никаких подозрений я не получал… Я готов участвовать в судебных процессах, но с марта следователи не задали мне ни одного вопроса. Хотя я написал им столько писем, сколько, наверное, за всю жизнь не написал своей жене. Я считаю, что участники незаконной национализации заинтересованы в том, чтобы я не давал никаких показаний".

О задержании экс-замглавы Привата Владимира Яценко. "Я очень сожалею, что сегодняшний менеджмент ПриватБанка выбрал такую тактику – преследовать предшественников. Мне кажется, это некорректно".

О деле ПриватБанка. "Никаких крупных платежей за полгода до национализации ПриватБанка уже не было… Были ли в таких условиях у банка деньги, которые можно было вывести куда-нибудь? Нет".

О кредитах связанным компаниям. "Там были кредиты связанным лицам, но только около 15-20 млрд грн. И об этом говорилось в отчете аудиторов. Вместо этого мы получили портфель без залогов, который позволил НБУ, как фокуснику, сказать, что у банка нет капитала. При этом у нас был аудит, который проводила PricewaterhouseCoopers. Если мы будем вести профессиональный разговор, возникает вопрос – почему международный аудитор не отозвал свой отчет?".

Об отчете Kroll. "Документы Kroll также предоставлял Нацбанк. Думаю, у него была возможность показать далеко не полную картину, а только те материалы, которые подкрепляли точку зрения, выгодную Нацбанку".

О национализации ПриватБанка. "У нас (ПриватБанка. – Ред.) было 75% рынка POS-терминалов и p2p, 55% карточных транзакций и около 35-40% в корпоративном секторе… Когда мы разговаривали с Нацбанком, мы предлагали подумать, как правильно поделить банк. Но у НБУ был совсем другой план. Я считаю, что это было сделано очень непрофессионально. И сейчас это представляют как вину менеджмента и акционеров".

О кипрском филиале ПриватБанка. "Я на Кипре не присутствовал. Там был управляющий, отдельный аудитор. Филиал выполнял клиентские транзакции. К нему не было претензий ни со стороны ежегодного аудита, ни со стороны местного регулятора".

О работе нового менеджмента ПриватБанка. "Банк показывает хорошие результаты, но клиенты у них – те же, что были еще у нас. Эти многомиллиардные прибыли в последние четыре года говорят о том, что банк спокойно бы справился. Если бы ему помогали. А банк "топили". Причем намеренно".

О Коломойском. "Я редко общаюсь с Игорем Валерьевичем".

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов , приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

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Наталия Фреик