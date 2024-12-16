В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении налогов. Кроме других изменений, о которых уже рассказывала LIGA.net, повышение налогов также затронуло украинские банки.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Для них налог на прибыль вырос с 25% до 50% с 2025 года. Это снова сделали задним числом, и новый налог банкам придется уплатить за 2024 год.

По предварительным оценкам Национального банка, суммарный фискальный эффект от повторного повышения налога на прибыль банков до 50% на средства частных банков (без учета государственных учреждений, прибыль которых на 100% принадлежит государству) составит около 19 млрд грн. Но окончательные расчеты зависят от годовых результатов банков.

Первое повышение налога на прибыль банков произошло год назад. В ноябре 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №9656-д, согласно которому произошло повышение ставки налога на прибыль для банков с 18% до 50% за весь отчетный год.

Закон вступил в силу задним числом с 1 января 2023 года, и банки должны были уплатить налог на прибыль по ставке 50% даже за те месяцы, за которые уже уплатили налог. Начиная с 2024 года ставка вернулась до 25%.

LIGA.net рассказывает, что о таком решении думают сами банки, насколько оно сейчас целесообразно и не повлечет ли за собой ряд закрытий.

Минфин, Нацбанк и МВФ повышение не одобряют

По данным Нацбанка, за девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд грн чистой прибыли, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Согласно уточненным данным за 2023 год банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.