Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків. Окрім інших змін, про які вже розповідала LIGA.net, підвищення податків також торкнулося українських банків.

Для них податок на прибуток зріс з 25% до 50% з 2025 року. Це знову зробили заднім числом, і новий податок банкам доведеться сплатити за 2024 рік.

За попередніми оцінками Національного банку, сумарний фіскальний ефект від повторного підвищення податку на прибуток банків до 50% коштом приватних банків (без урахування державних установ, прибуток яких на 100% належить державі) складе близько 19 млрд грн. Але остаточні розрахунки залежать від річних результатів банків.

Перше підвищення податку на прибуток банків відбулося рік тому. У листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9656-д, згідно з яким відбулося підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18% до 50% за весь звітний рік.

Закон набрав чинності заднім числом з 1 січня 2023 року, і банки мали сплатити податок на прибуток за ставкою 50% навіть за ті місяці, за які вже сплатили податок. Починаючи з 2024 року, ставка повернулася до 25%.

LIGA.net розповідає, що про таке рішення думають самі банки, наскільки воно зараз доцільне та чи не спричинить низку закриттів.

Мінфін, Нацбанк та МВФ підвищення не схвалюють

За даними Нацбанку, за дев'ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку, що на 7,4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Згідно з уточненими даними за 2023 рік банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.