єОселя: к программе ипотечного кредитования присоединился еще один банк

Sense Bank присоединился к государственной программе ипотечного кредитования єОселя, что поможет увеличить региональное покрытие ее участников, сообщает пресс-служба Укрфинжилья.

"Укрфинжилье и Sense Bank заключили генеральное соглашение и договоры сотрудничества", – говорится в сообщении.

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По словам главы правления Укрфинжилья Евгения Мецгера, присоединение еще одного банка поможет увеличить региональное покрытие программы доступного ипотечного кредитования.

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Банк намерен развивать диджитальные направления программы и упрощать в сотрудничестве с Дией доступ к кредитам по программе єОселя.

Sense Bank стал седьмым банком-партнером программы. Ранее доступные ипотечные кредиты в пределах єОселі предоставляли Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank и Укрэксимбанк.

єОселя – государственная программа ипотечного кредитования жилья, которая заработала в октябре 2022 года. Принять в ней участие могли только кадровые военные, силовики, медики, учителя и ученые. С 1 августа правительство расширило программу – воспользоваться ею смогут еще несколько категорий украинцев.