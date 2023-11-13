єОселя: к программе ипотечного кредитования присоединился еще один банк
Sense Bank присоединился к государственной программе ипотечного кредитования єОселя, что поможет увеличить региональное покрытие ее участников, сообщает пресс-служба Укрфинжилья.
"Укрфинжилье и Sense Bank заключили генеральное соглашение и договоры сотрудничества", – говорится в сообщении.
По словам главы правления Укрфинжилья Евгения Мецгера, присоединение еще одного банка поможет увеличить региональное покрытие программы доступного ипотечного кредитования.
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Банк намерен развивать диджитальные направления программы и упрощать в сотрудничестве с Дией доступ к кредитам по программе єОселя.
Sense Bank стал седьмым банком-партнером программы. Ранее доступные ипотечные кредиты в пределах єОселі предоставляли Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank и Укрэксимбанк.
- 15 ноября 2022 года ПриватБанк выдал первый льготный кредит на покупку жилья по госпрограмме єОселя.
- 30 декабря Кабмин влил в компанию, которая координирует программу ипотеки єОселя, 30 млрд грн.
- Благодаря программе єОселя в мае 2023 года банки увеличили предоставление ипотечных кредитов в шесть раз.
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