14% корпоративных кредитов в Украине приходится на "зомби"-компании

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Около 14% корпоративных кредитов в Украине приходится на заемщиков с неудовлетворительными метриками: большой долговой нагрузкой, убытком и падением выручки. Такую оценку обнародовал Национальный банк в декабрьском отчете о финансовой стабильности.

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В своем исследовании Нацбанк разделил заемщиков на несколько категорий: "звезды" и "почти звезды" (это компании с отличными и хорошими показателями), "темные лошадки" (предприятия с незначительными уязвимостями), "инфицированные" (компании с отдельными неудовлетворительными показателями) и "зомби" (должники с крайне неудовлетворительными результатами).

Проанализирована выборка компаний с кредитами в украинских банках в ноябре 2024 года по данным финансовой отчетности за 2023 год. В выборку вошли крупнейшие частные компании с выручкой или чистыми кредитами в банках более 100 млн грн. Выборка составила 4332 заемщика с кредитами объемом 459 млрд грн – это почти три четверти валового корпоративного портфеля без учета кредитов государственным компаниям и старых NPL государственных банков. Доля кредитов выборки составляет три четверти в работающем и неработающем портфелях. Попавшие в выборку компании сгенерировали 31% выручки всех компаний в 2023 году. Для оценки должников, входящих в группы под общим контролем (около трети всех кредитов), использована консолидированная отчетность группы.

Результаты исследования 2024 года показывают значительное улучшение по сравнению с 2018-м, когда Национальный банк впервые провел его.

Тогда на "зомби" приходилось около трети корпоративного портфеля банков, а на "звезд" или "почти звезд" – меньше четверти. Сейчас эти показатели составляют 14% и 35% соответственно.

Самое лучшее финансовое состояние имеют заемщики в торговле, пищевой промышленности и машиностроении. Хуже всего ситуация в энергетике (из-за российского энерготеррора и давних проблем с расчетами по зеленому тарифу), строительстве и операциях с недвижимостью (из-за падения рынка после начала полномасштабного вторжения).

"Сохранение клиентами банков хорошего финансового состояния, несмотря на разрушительные последствия войны, отражает не только устойчивость бизнеса, но и стандарты кредитования. Опыт предыдущих кризисов заставил банки качественнее оценивать состояние своих должников", — пишет НБУ.