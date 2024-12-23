14% корпоративных кредитов в Украине приходится на "зомби"-компании
Около 14% корпоративных кредитов в Украине приходится на заемщиков с неудовлетворительными метриками: большой долговой нагрузкой, убытком и падением выручки. Такую оценку обнародовал Национальный банк в декабрьском отчете о финансовой стабильности.
В своем исследовании Нацбанк разделил заемщиков на несколько категорий: "звезды" и "почти звезды" (это компании с отличными и хорошими показателями), "темные лошадки" (предприятия с незначительными уязвимостями), "инфицированные" (компании с отдельными неудовлетворительными показателями) и "зомби" (должники с крайне неудовлетворительными результатами).
Результаты исследования 2024 года показывают значительное улучшение по сравнению с 2018-м, когда Национальный банк впервые провел его.
Тогда на "зомби" приходилось около трети корпоративного портфеля банков, а на "звезд" или "почти звезд" – меньше четверти. Сейчас эти показатели составляют 14% и 35% соответственно.
Самое лучшее финансовое состояние имеют заемщики в торговле, пищевой промышленности и машиностроении. Хуже всего ситуация в энергетике (из-за российского энерготеррора и давних проблем с расчетами по зеленому тарифу), строительстве и операциях с недвижимостью (из-за падения рынка после начала полномасштабного вторжения).
"Сохранение клиентами банков хорошего финансового состояния, несмотря на разрушительные последствия войны, отражает не только устойчивость бизнеса, но и стандарты кредитования. Опыт предыдущих кризисов заставил банки качественнее оценивать состояние своих должников", — пишет НБУ.
- 25 ноября 2024 года НБУ объявил, что 20 крупнейших банков Украины пройдут стресс-тесты в 2025 году.
- В начале декабря НБУ сообщил, что сокращение проблемных кредитов остановилось из-за сезонного фактора.