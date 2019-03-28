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28.03.2019, 13:28

86-летняя женщина помогла вывести активы банка Киевская Русь

86-летняя женщина помогла вывести активы банка Киевская Русь

В Фонде гарантирования вкладов рассказали о схемах вывода активов из лопнувшего банка

По факту выявленных махинаций при ликвидации банка Киевская Русь Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) направил в правоохранительные органы 107 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 3,292 млрд грн. О том, какие схемы вывода капитала использовались, рассказали в ФГВФЛ.

В Фонде отмечают, что при реализации схем вывода ликвидных активов из банка Киевская Русь руководство финучреждения ​​продало часть объекта недвижимости банка в Борисполе по цене 42 млн грн. Покупателем оказалась 86-летняя женщина, паспортные данные и ИНН которой использовались при купле-продаже, а регистрация права собственности на этот объект состоялась почти в полночь за сутки до введения временной администрации. Расчет осуществлялся средствами, которые числились на счету пожилой женщины, но при этом были предметом обеспечения по кредитным обязательствам заемщика банка - компании Высшая школа рекламы. С согласия банка эти деньги были выведены из-под залога и направлены на оплату имущества. Сейчас идут судебные процессы по признанию этих сделок ничтожными.

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В целом, вывод активов из Киевской Руси через фиктивные или подставные фирмы активно использовался руководством банка, в частности, с помощью их кредитования. По этой схеме выдали кредиты на общую сумму 1,28 млрд грн, что составляет примерно треть кредитного портфеля банка.

Также часть кредитов в банке выдали под залог ценных бумаг, балансовая стоимость которых указывалась на уровне 468 млн грн, а оценочная составила около 0,1 млн грн. Мусорные ценные бумаги были использованы для вывода средств из банка и/или в качестве залога, предоставленного ​​банку юрлицами по кредитным договорам. Взамен из-под залога выводили высоколиквидное обеспечение в виде недвижимости и имущественных прав.

Существенный ущерб нанесен банку и тем, что выводились средства с корреспондентского счета австрийского Meinl Bank Aktiengesellschaft - почти 1 млрд грн ($44 млн). В июле 2015 года после введения временной администрации австрийский банк списал деньги Киевской Руси в счет исполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, конечным бенефициаром и фактическим владельцем которой был основатель банка - Виктор Братко.

Еще одна особенность этого банка в том, что в схемах участвовал не только топ-менеджмент, но и руководители некоторых отделений. В частности, директор и заведующий кассы одного из отделений подделали документы на выдачу наличных карточных счетов на около 500 клиентов. Таким образом, было похищено 14 млн грн.

В ФГВФЛ отмечают, что по факту выявленных махинаций в правоохранительные органы направили 107 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков 3,292 млрд грн. По 66 заявлениям возбуждены уголовные дела, одно из них с обвинительным актом уже в суде.

В Фонде напоминают, что 20 марта 2015 года в ПАО Банк Киевская Русь была введена временная администрация. С 17 июля того же года начата процедура ликвидации банка. Балансовая стоимость активов "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, - 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептированных требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в ФГВФЛ рассказали о схемах вывода активов из банка Национальный кредит. Также Фонд опубликовал самые распространенные схемы вывода и хищения денег из банков их руководителями и собственниками.

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Теги: банк Киевская Русь, вывод капитала, схематоз
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