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Акционер Радикал Банка выиграл суд у НБУ на 129 млн грн

Акционер Радикал Банка выиграл суд у НБУ на 129 млн грн
23.01.2020, 15:41

С постановил взыскать с Нацбанка 129 млн грн в пользу акционеров обанкротившегося Радикал Банка

Хозяйственный суд Киева 21 января постановил взыскать в пользу Промышленной инновационной компании 128,9 млн грн имущественного ущерба и 616 700 грн судебного сбора. Об этом свидетельствует запись в Реестре судебных решений.

Детали решения не оглашаются. "Учитывая сложность изготовления полного текста решения суда и исходя из требований ст. 240 ГПК Украины, суд считает возможным объявить только вступительную и резолютивную часть решения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решение может быть оспорено.

  • В сентябре 2019 года в НБУ отрицали заявление народного депутата Александра Дубинского о возмещение имущественного ущерба  в пользу акционеров Радикал Банка в размере 129 млн грн. Тогда в Нацбанке сказали, что законных оснований для такого возмещения нет. И уточнили, что 27 августа Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил соответствующие решения судов.
  • Радикал Банк был создан в 2009 году на базе киевского филиала харьковского Зембанка. Тогда крупнейшим собственником банка был депутат Киевского областного совета Андрей Пасечник (43,4% акций). Согласно документам, найденным в Межигорье после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года, Радикал Банк был связан с экс-президентом.
  • 9 июля 2015 года НБУ отнес Радикал Банк к неплатежеспособным, а уже 10-го в банк вошла временная администрация ФГВФЛ. Ликвидация банка началась 9 ноября того же года. По данным НБУ, ключевым владельцем банка в момент его ликвидации были вице-президент концерна Укрросметалл Александр Шпак и Анри Веремийченко. Они контролировали 71% банка через Промышленную инновационную компанию.
  • 4 июля 2018 года Верховный суд отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным. В связи с этим собственник банка решил взыскать с НБУ полученный имущественный ущерб в виде лишения принадлежащих ему корпоративных прав стоимостью 129,9 млн.
  • В марте 2019 года НБУ проиграл спор собственнику Радикал Банка в Хозсуде Киева и обязан выплатить ему 128,9 млн грн в качестве денежной компенсации. Нацбанк подал апелляцию, но в мае проиграл и ее.

 

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Радикал Банк НБУ Промышленно инновационная компания
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