Акционер Радикал Банка выиграл суд у НБУ на 129 млн грн

Хозяйственный суд Киева 21 января постановил взыскать в пользу Промышленной инновационной компании 128,9 млн грн имущественного ущерба и 616 700 грн судебного сбора. Об этом свидетельствует запись в Реестре судебных решений.

Детали решения не оглашаются. "Учитывая сложность изготовления полного текста решения суда и исходя из требований ст. 240 ГПК Украины, суд считает возможным объявить только вступительную и резолютивную часть решения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решение может быть оспорено.