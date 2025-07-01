Акционеры неплатежеспособного Укрбудинвестбанка объявлены в розыск

Бюро экономической безопасности подозревает акционеров банка в доведении до неплатежеспособности и причинении ущерба в размере около 600 млн грн

Отделение Укрбудинвестбанка. Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции банка. Их подозревают в том, что они довели банк до неплатежеспособности, причинив ущерб вкладчикам и кредиторам почти на 600 миллионов гривен.

В БЭБ не сообщают название банка, но на фотографии изображено отделение Укрбудинвестбанка.

Следствие установило, что в течение длительного времени в банке выдавали деньги физическим и юридическим лицам без официальных документов. Также в кассовых документах фальсифицировалась информация о поступлении наличных – указывалось наличие денег, хотя их фактически не было. Вносились ложные данные об остатках наличных и подавались недостоверные отчеты контролирующим органам.

Национальный банк Украины неоднократно пытался провести проверку крупных сумм наличных денег, но сотрудники банка не допускали аудиторов к хранилищу. Из-за этого НБУ официально признал банк проблемным и ограничил его операции. Когда финансовое состояние ухудшилось, а руководство не предприняло мер, НБУ ввел временную администрацию. В результате проверки было установлено, что в хранилище банка не хватает более 153 миллионов гривен, почти 5,8 миллиона долларов и 42,5 тысячи евро. В общей сложности это более 365 миллионов гривен.

Следователи провели более 25 допросов сотрудников банка и несколько проверок. Нарушения подтвердили служебное расследование и экономическая экспертиза.

Акционерам и руководителю отдела кассовых операций предъявлено подозрение в доведении банка до неплатежеспособности, что привело к крупным убыткам и было совершено по предварительному сговору.

На имущество основного акционера наложен арест на сумму около 40 миллионов гривен. Также поданы гражданские иски на сумму около 400 миллионов гривен. Обвинительный акт в отношении начальника отдела кассовых операций уже направлен в суд. Акционеры банка объявлены в розыск, расследование в отношении других сотрудников продолжается.

Укрбудинвестбанк был основан в 2004 году. В 2007–2014 годах он был основным финансовым партнером крупного строительного холдинга. До июня 2020 года совладельцем Укрбудинвестбанка был зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин. Ему принадлежало 46,31% акций финучреждения. Летом 2020 года он продал свою долю.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2023 года по размеру общих активов (2,47 млрд грн) он занимал 45-е место среди 65 украинских банков, действовавших в стране.

По состоянию на 1 января 2023 года ключевая владелица банка с долей 74,93% акций – гражданка Украины Светлана Демьяненко. Юлии Подгорниц и Людмиле Миневич принадлежат по 9,90%, Наталье Шишовой – 5,27%.

В конце июля этого года должность главы правления Укрбудинвестбанка покинул Вадим Качуровский, занимавший ее почти 11 лет. Его заместитель Наталья Воробей назначена временной исполняющей обязанности до 2 августа включительно.

1 сентября должности первого заместителя председателя правления и заместителя председателя правления покинули Людмила Лыкова и Олеся Листопад.