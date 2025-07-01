Акціонерів неплатоспроможного Укрбудінвестбанку оголосили в розшук

БЕБ підозрює акціонерів банку у доведенні до неплатоспроможності та збитках близько 600 млн грн

Відділення Укрбудінвестбанку. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру акціонерам і начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку. Їх підозрюють у тому, що вони довели банк до неплатоспроможності, чим завдали збитків вкладникам і кредиторам майже на 600 мільйонів гривень.

У БЕБ не повідомляють назву банку, але на фото – відділення Укрбудінвестбанку.

Слідство з’ясувало, що протягом тривалого часу у банку видавали гроші фізичним і юридичним особам без офіційних документів. Також у касових документах фальсифікували інформацію про надходження готівки – писали, що гроші є, хоча їх фактично не було. Вносили неправдиві дані про залишки готівки і подавали недостовірні звіти контролювальним органам.

Національний банк України неодноразово намагався провести ревізію великих сум готівки, але працівники банку не допускали ревізорів до сховища. Через це НБУ офіційно визнав банк проблемним і обмежив його операції. Коли фінансовий стан погіршився, а керівництво не вжило заходів, НБУ ввів тимчасову адміністрацію. В результаті перевірки було виявлено, що у сховищі банку бракує понад 153 мільйонів гривень, майже 5,8 мільйона доларів і 42,5 тисячі євро. Загалом це більше ніж 365 мільйонів гривень.

Детективи провели понад 25 допитів співробітників банку та кілька перевірок. Порушення підтвердили службове розслідування й економічна експертиза.

Акціонерам і керівнику відділу касових операцій повідомили про підозру за доведення банку до неплатоспроможності, що призвело до великих збитків і було зроблено за попередньою змовою.

На майно головного власника акцій наклали арешт на суму близько 40 мільйонів гривень. Також подано цивільні позови на приблизно 400 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо начальника відділу касових операцій вже спрямовано до суду. Акціонерів банку оголосили в розшук, розслідування проти інших співробітників триває.

Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. У 2007–2014 роках он був основним фінансовим партнером великого будівельного холдингу. До червня 2020 року співвласником Укрбудінвестбанку був зять Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін. Йому належало 46,31% акцій фінустанови. Влітку 2020 року він продав свою частку.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) він посідав 45-те місце серед 65 українських банків, які діяли у країні.

Станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем'яненко. Юлії Подгорниц і Людмилі Міневич належать по 9,90%, Наталії Шишовій – 5,27%.

Наприкінці липня 2023 року посаду голови правління Укрбудінвестбанку залишив Вадим Качуровський, який обіймав її майже 11 років. Його заступницю Наталію Воробей було призначено тимчасовою виконувачкою обов'язків до 2 серпня включно. 1 вересня посади першого заступника голови правління і заступника голови правління залишили Людмила Ликова та Олеся Листопад.