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Альфа-банк сменил название. Теперь он Сенс Банк

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 09:25
Альфа-банк сменил название. Теперь он Сенс Банк - Фото
Фото: пресс-служба Альфа-банка

Акционерное общество "Альфа-банк" в среду, 30 ноября, сменило название. Теперь оно называется АО "Сенс Банк". Об этом свидетельствуют данные государственного реестра на сайте Contr Agent.

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Смена названия связана с российским происхождением старого бренда. Его решили изменить после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Для клиентов банка это практически ничего не меняет.

Все карты, выданные с логотипом Альфа-банка, продолжат действовать. Заменять их не нужно. Обновление пластиковых макетов карт банк планирует на март 2023 года.

Часть сервисов тоже переименована. Например, сеть коворкингов AHUB теперь будет называться Sense Hub, а интернет-банкинг My Alfa-Bank станет My Sense Bank.

Читайте также: Фридман обречен. Как государство может отобрать Альфа-банк у российского олигарха

Андрій Водяний
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