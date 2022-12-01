Альфа-банк сменил название. Теперь он Сенс Банк

Акционерное общество "Альфа-банк" в среду, 30 ноября, сменило название. Теперь оно называется АО "Сенс Банк". Об этом свидетельствуют данные государственного реестра на сайте Contr Agent.

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Смена названия связана с российским происхождением старого бренда. Его решили изменить после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Для клиентов банка это практически ничего не меняет.

Все карты, выданные с логотипом Альфа-банка, продолжат действовать. Заменять их не нужно. Обновление пластиковых макетов карт банк планирует на март 2023 года.

Часть сервисов тоже переименована. Например, сеть коворкингов AHUB теперь будет называться Sense Hub, а интернет-банкинг My Alfa-Bank станет My Sense Bank.

Четыре крупнейших акционера Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.

После этого они передали свои акции Альфа-банка в управление независимого доверенного лица – Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка Роман Шпек.

В октябре Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривню, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-банка.

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Андрій Водяний

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