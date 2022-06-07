Альфа-банк сменит название

Альфа-банк Украина, входящий в десятку крупнейших в Украине, собирается сменить название, чтобы не ассоциироваться с одноименным российским учреждением. Об этом сообщил Симеон Дянков, управляющий акциями Михаила Фридмана и других подсанкционных владельцев банка, в интервью Интерфаксу-Украина.

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"Правление решило отказаться от бренда Альфа-Банк. Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в России. У нас в работе несколько названий, какое именно имя мы выберем – сможем сообщить позже ", – рассказал Дянков.

Новое название планируется утвердить на собрании акционеров.

Тогда же будет принято решение о докапитализации банка на $1 млрд.

Четыре крупнейших акционера Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта.

После этого они передали свои акции в управление независимому доверенному лицу – Симеону Дянкову, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка.

Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них, Альфа-банк является системно важной и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты. Но после войны российские акционеры должны будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Андрей Водяный

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