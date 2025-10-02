АМКУ обязал привлечь больше банков к монетизации "пакета малыша"
Антимонопольный комитет Украины предоставил Государственной службе по делам детей обязательные для рассмотрения рекомендации по привлечению широкого круга банков к участию в программе монетизации единовременного пособия "пакет малыша". Причиной стали риски нарушения конкурентного законодательства из-за доминирования одного банка, сообщила пресс-служба регулятора.

По состоянию на сентябрь 2025 года выплату денежной компенсации вместо натуральной формы "пакета малыша" осуществляет исключительно АО КБ "ПриватБанк".

Комитет зафиксировал, что несмотря на возможность привлечения к программе до 46 банков (которые уже имеют статус уполномоченных в рамках других государственных выплат), Государственная служба по делам детей не заключила ни одного договора о сотрудничестве с другими финансовыми учреждениями.

АМКУ отметил, что отсутствие альтернатив среди уполномоченных банков лишает получателей компенсации права выбора и создает риск недопущения или ограничения конкуренции.

Также такая ситуация противоречит поручению Кабмина, согласно которому до конца 2025 года должно быть завершено подписание договоров как с банками, так и с торговыми сетями, чтобы полноценно запустить систему денежных выплат вместо традиционного пакета.

В связи с этим комитет рекомендовал Госслужбе по делам детей активизировать процесс взаимодействия с банками, чтобы обеспечить равный доступ финансовых учреждений к участию в программе и не допустить предоставления преимуществ отдельным банкам в указанной сфере.

  • "Пакет малыша" (бэби-бокс) – это одноразовая помощь на каждого новорожденного, которая содержит необходимые для ребенка вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем. Их начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году.
  • С 2020 года начался переход к монетизации этой помощи. В 2025 году сумма выплаты составляет 7689 грн (три прожиточных минимума для детей до шести лет на момент рождения).
