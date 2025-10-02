АМКУ зобов'язав долучити більше банків до монетизації "пакунка малюка"
Антимонопольний комітет України надав Державній службі у справах дітей обов’язкові для розгляду рекомендації щодо долучення ширшого кола банків до участі в програмі монетизації одноразової допомоги "пакунок малюка". Причиною стали ризики порушення конкурентного законодавства через домінування одного банку, повідомила пресслужба регулятора.
Станом на вересень 2025 року виплату грошової компенсації замість натуральної форми "пакунка малюка" здійснює виключно АТ КБ "ПриватБанк".
Комітет зафіксував, що попри можливість залучення до програми до 46 банків (які вже мають статус уповноважених у межах інших державних виплат), Державна служба у справах дітей не уклала жодного договору про співпрацю з іншими фінансовими установами.
АМКУ наголосив, що відсутність альтернатив серед уповноважених банків позбавляє одержувачів компенсації права вибору і створює ризик недопущення або обмеження конкуренції.
Також така ситуація суперечить дорученню Кабміну, згідно з яким до кінця 2025 року має бути завершено підписання договорів як із банками, так і з торговельними мережами, щоб повноцінно запустити систему грошових виплат замість традиційного пакунка.
У зв’язку з цим комітет рекомендував Держслужбі у справах дітей активізувати процес взаємодії з банками, щоб забезпечити рівний доступ фінансових установ до участі в програмі та не допустити надання переваг окремим банкам у вказаній сфері.
- "Пакунок малюка" (бебі-бокс) – це одноразова допомога на кожного новонародженого, яка містить необхідні для дитини речі: пелюшки, підгузки, вологі серветки, ковдру, рушник, дитячий крем. Їх почали видавати батькам новонароджених у 2018 році.
- З 2020 року почався перехід до монетизації цієї допомоги. У 2025 році сума виплати становить 7689 грн (три прожиткові мінімуми для дітей до шести років на момент народження).
