АМКУ разрешил гражданину Грузии купить украинский БТА Банк
Антимонопольный комитет Украины на прошлой неделе разрешил гражданину Грузии, имя которого не сообщается, купить АО "БТА Банк". Об этом говорится на сайте комитета.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Решение АМКУ позволяет покупателю сконцентрировать более 50% голосов в высшем органе управления банка.
БТА Банк зарегистрирован 10 декабря 1992 года, является правопреемником ОАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственным акционером является АО "БТА Банк" (Казахстан). Конечный бенефициар – казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.
Активы БТА Банка на 1 января 2023 составили 277 млн грн, в 2022 году он получил 33,6 млн грн убытков.
В конце 2021 года казахстанская компания Kaspi заявила о намерении купить БТА Банк для получения банковской лицензии в Украине. Стороны планировали закрыть сделку в первом полугодии 2022 года.
Одним из самых крупных акционеров Kaspi является гражданин Грузии Михаил Ломтадзе.
- 11 октября 2021 года "дочка" Kaspi.kz – Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone. 25 октября Kaspi объявил о покупке БТА Банка в Украине.
- В декабре 2021 года АМКУ разрешил казахстанской компании Kaspi.kz купить БТА Банк в Украине.
Комментарии