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АМКУ разрешил гражданину Грузии купить украинский БТА Банк

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 15:44
АМКУ разрешил гражданину Грузии купить украинский БТА Банк - Фото
Фото: Google Maps

Антимонопольный комитет Украины на прошлой неделе разрешил гражданину Грузии, имя которого не сообщается, купить АО "БТА Банк". Об этом говорится  на сайте комитета.

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Решение АМКУ позволяет покупателю сконцентрировать более 50% голосов в высшем органе управления банка.

БТА Банк зарегистрирован 10 декабря 1992 года, является правопреемником ОАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственным акционером является АО "БТА Банк" (Казахстан). Конечный бенефициар – казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

Активы БТА Банка на 1 января 2023 составили 277 млн грн, в 2022 году он получил 33,6 млн грн убытков.

В конце 2021 года казахстанская компания Kaspi заявила о намерении купить БТА Банк для получения банковской лицензии в Украине. Стороны планировали закрыть сделку в первом полугодии 2022 года.

Одним из самых крупных акционеров Kaspi является гражданин Грузии Михаил Ломтадзе.

  • 11 октября 2021 года "дочка" Kaspi.kz – Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone. 25 октября Kaspi объявил о покупке БТА Банка в Украине.
  • В декабре 2021 года АМКУ разрешил казахстанской компании Kaspi.kz купить БТА Банк в Украине.
Андрій Водяний
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БТА Банк АМКУ
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